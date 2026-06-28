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Новини Військова присутність РФ у Придністров’ї
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ЄС на переговорах щодо завершення війни в Україні може розглянути придністровську проблему, - Санду

Санду про переговори щодо України і Придністров’я

У разі можливих переговорів щодо завершення війни в Україні Європейський Союз може також взяти до уваги придністровську проблему, зокрема мирне виведення військових РФ з регіону.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду, повідомляє Point, передає Цензор.НЕТ.

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Війська РФ у Придністров'ї

Так, Санду наголосила, що Придністровський регіон є частиною Молдови і включений до усіх обговорень, що стосуються європейського майбутнього країни.

Вона додала, що однією з основних проблем, пов’язаних з Придністровським регіоном, залишається незаконна присутність російських військ на території Молдови. За її словами, це питання Кишинів постійно порушує в діалозі з європейськими партнерами.

"Придністровський регіон – частина Республіки Молдова, звісно, ​​ми обговорюємо і Придністровський регіон. Найбільша проблема – незаконна присутність російських військ. Зрозуміло, щоразу і ми порушуємо цю тему, і вони її порушують. Сподіваємося, що разом ми зможемо вирішити цю проблему", – сказала президентка Молдови.

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За її словами, у разі можливих переговорів щодо завершення війни в Україні ЄС може також взяти до уваги придністровську проблему, зокрема мирне виведення військових РФ з регіону.

Затримання громадян Молдови

Санду також звернула увагу на випадки затримання громадян Молдови на лівому березі Дністра, які, за її словами, були позбавлені волі без законних підстав. Вона запевнила, що влада Молдови намагається врегулювати ці ситуації в рамках діалогу між Кишиневом і Тирасполем за підтримки ОБСЄ.

"Іноді нам вдається, іноді ні. Зараз є кілька людей, звільнення яких ми не можемо домогтися, але уряд продовжить докладати зусиль", – додала вона.

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Автор: 

Молдова (2214) Придністров’я (484) Санду Мая (286)
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Топ коментарі
+11
Начиная от США с редкоземельными материалами и заканчивая Приднестровьем все хотят поиметь хоть шо небудь с войны в Украине.
Привязать заключение мирного договора с вступлением Армении в ЕС
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28.06.2026 15:42 Відповісти
+8
Щоб жодні спірні території не заважали Молдові вступити в ЄС і НАТО у складі Румунії. Розмін власного благополуччя на Україну руками українців і ціною України.
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28.06.2026 15:23 Відповісти
+7
Ага! Румыния вспомнит про куски Бессарабии в составе Украины и начнет как Орбан быковать.
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28.06.2026 15:37 Відповісти

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