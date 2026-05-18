Молдова відреагувала на указ Путіна щодо Придністров’я: викликала посла РФ

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла на тлі указу Путіна щодо Придністров’я та загострення відносин із Москвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deschide.MD.

Видання зазначає, що наразі невідома причина виклику російського посла. Проте  за останній тиждень  РФ кілька разів порушила міжнародні правила. Зокрема, російський безпілотник удень 13 травня пролетів над повітряним простором Молдови з півночі на південь, а потім зник з радарів.

А 15 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів окупованого молдовського регіону Придністров'я.

Що передувало?

У Молдові вважають, що рішення Кремля спростити мешканцям Придністров'я отримання російського громадянства може бути пов'язане зі спробою залучити нових солдатів для війни в Україні.

Президентка Молдови Мая Санду розкритикувала рішення російського диктатора Володимира Путіна спростити можливість отримання російського громадянства для вихідців із Придністров'я, заявивши, що воно може бути пов'язане з намірами РФ мобілізувати більше людей для війни проти України.

Заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ Максим Жорін заявив про можливість деокупації Придністров’я в нинішніх умовах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про спрощення Путіним отримання громадянства РФ жителями Придністров’я: Росія шукає нових солдатів та позначає регіон "своїм"

Топ коментарі
Санду молодчина! Кобра вдень, сова вночі, а на вигляд лялечка!
18.05.2026 10:24 Відповісти
Похоже, пора заканчивать с этим приднестровьем - уж больно всё напоминает днр и лнр.
18.05.2026 10:26 Відповісти
Как пасмєлі візвать пасла? Ета агалтєлая русафобія)
18.05.2026 10:33 Відповісти
Потужно.
Дивно, що Румунія залишилась до цього глухою. Чи то дивно, чи то байдуже.
18.05.2026 10:21 Відповісти
А до чого тут Румунія?
18.05.2026 10:42 Відповісти
До того, що вона запопонувала Молдові об'єднатися в одну державу, еу і очевидно, що через те, що між Румунією і Молодовою немає «прекрасного і великого океану».)
18.05.2026 10:44 Відповісти
І шо? Ну запропонувала і шо? Поки Молдова є суверенною країною. Керівництво Румунії може озвучити свою думку щодо ************ указу, але не більше.
18.05.2026 10:48 Відповісти
Кілька "фламінгів" по Колбасній, - і все, нема ніякого Придністров'я
18.05.2026 10:35 Відповісти
Не ми це вирішуємо... Це, юридично, територія Молдови... Якщо вона звернеться по допомогу - Україна не відмовить... Але для цього потрібне рішення їх парламенту... Нам цей "чиряк на сраці" (хоч і сусідській), теж не потрібен...
18.05.2026 10:41 Відповісти
Молдова обращается к Украине за помощью, а дальше всё, как любит пуйло - пришли на помощь по просьбе властей соседней страны.
18.05.2026 11:18 Відповісти
Це ти про ЩО? Офіційний уряд Молдови, звертається ОФІЦІЙНО, до ОФІЦІЙНОГО УРЯДУ УКРАЇНИ, з проханням допомогти в поверненні своєї частини територїї, під свою юрисдикцію... У чому ПРОБЛЕМА???
18.05.2026 11:23 Відповісти
А проблемы нет! Представители украинской власти неоднократно говорили, что если Молдова официально обратится к Украине за помощью в этом вопросе, то Украина "серьёзно рассмотрит эту просьбу".
18.05.2026 11:31 Відповісти
Проблема в тому, що Молдова, з подібним проханням, ще не звернулася...
18.05.2026 11:41 Відповісти
Харош дитячу дурню по столу розмазувати, Боря.
18.05.2026 11:29 Відповісти
Так чому ти до цього часу не вірішив проблему придністров'я?
ВІПІЄН німецький встиг повісити, а чоботи, щоб Дністер форсувати не купив? Шо за дєла, Боря?
18.05.2026 11:28 Відповісти
А ты, Наташа, походу, находишься ещё дальше от Украины, чем я.
18.05.2026 11:33 Відповісти
Це правда. Ти у Алчєвську сидиш, воду у діжці на літо заготовляєш, у перервах між клавіатурою. А Алчєвськ- це Україна!
18.05.2026 11:56 Відповісти
В Румунії також багато прокацапського, як і в Угорщині. Румунія також разом з Угорщиною і Моравією (Словаччиною) була в альянсі з Гітлером. Румуни і мадяри в Другу Світову складали основну частину окупаційного контингенту в Західній Україні, бо на фронті були в основному німецькі війська, які вміли воювати (на відміну від румунів і мадяр), Зате грабували і насилували цивільне населення дуже вміло і жорстоко, на відміну від німців, які цього не допускали.
18.05.2026 10:29 Відповісти
Прокацаплення у Румунії та Угорщині звичайно є... Але Ви навіть не уявляєте..яке прокацапське населення у самій Молдові. Рівень прокацаплення там просто зашкалює..і велике диво..що Санду справляється з цією ситуацією.
18.05.2026 11:30 Відповісти
Смешно...
18.05.2026 10:31 Відповісти
Не плутайте "фобію" з "філією"...
18.05.2026 11:04 Відповісти
Викликали посла і що далі? Попили кави?
18.05.2026 10:34 Відповісти
Україні давно потрібно провести разом з Молдовою спільні військові навчання і прибрати з політичної мапи таке штучне утворення як Придністровська республіка.Цього,до речі,хоче і само Придністров"я,яке розуміє,що той статус промоскальської республіки для них рано чи пізно добром не скінчиться...
18.05.2026 10:52 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=F7XSgwq914A Портников. Аргументы: Зачем Путин полез в Приднестровье (32:23)
18.05.2026 11:02 Відповісти
Для тих, хто приймає "громадянство рф" варто одразу ввести візовий режим - чи має право громадянин рф перебувати вільно безтерміново на території Молдови?
18.05.2026 11:50 Відповісти
 
 