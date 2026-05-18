Молдова відреагувала на указ Путіна щодо Придністров’я: викликала посла РФ

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла на тлі указу Путіна щодо Придністров’я та загострення відносин із Москвою.

Видання зазначає, що наразі невідома причина виклику російського посла. Проте за останній тиждень РФ кілька разів порушила міжнародні правила. Зокрема, російський безпілотник удень 13 травня пролетів над повітряним простором Молдови з півночі на південь, а потім зник з радарів.

А 15 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів окупованого молдовського регіону Придністров'я.

Що передувало?

У Молдові вважають, що рішення Кремля спростити мешканцям Придністров'я отримання російського громадянства може бути пов'язане зі спробою залучити нових солдатів для війни в Україні.

Президентка Молдови Мая Санду розкритикувала рішення російського диктатора Володимира Путіна спростити можливість отримання російського громадянства для вихідців із Придністров'я, заявивши, що воно може бути пов'язане з намірами РФ мобілізувати більше людей для війни проти України.

Заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ Максим Жорін заявив про можливість деокупації Придністров’я в нинішніх умовах.

