Більше людей для війни в Україні та елемент тиску на Молдову: Санду прокоментувала указ Путіна

Президентка Молдови Мая Санду розкритикувала рішення російського диктатора Володимира Путіна спростити можливість отримання російського громадянства для вихідців із Придністров'я, заявивши, що воно може бути пов'язане з намірами РФ мобілізувати більше людей для війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

РФ потрібно більше людей

Так, у відповідь на указ, який передбачає спрощену процедуру надання громадянства жителям невизнаного Придністровського регіону Молдови без вимог щодо проживання в Росії та знання російської мови, Санду заявила, що "ймовірно, їм потрібно більше людей, щоб відправляти на війну в Україну".

Тиск на Молдову

Також Санду припустила, що це може бути елементом тиску на Молдову щодо її зусиль з реінтеграції Придністров'я.

"Від початку війни в Україні більшість людей з регіону отримали молдовське громадянство, бо почувалися безпечніше, маючи громадянство Республіки Молдова, а не громадянство Росії", – розповіла президентка.

Членство Молдови в ЄС

Стосовно того, чи може Путін заблокувати членство Молдови в ЄС через Придністров'я, Санду відповіла, що "лише ЄС може вирішити, чи може Молдова стати частиною ЄС чи ні. Росія не має до цього жодного стосунку".

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів окупованого молдовського регіону Придністров'я.