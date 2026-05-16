УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8551 відвідувач онлайн
Новини Видача паспортів РФ жителям Придністров’я
1 735 24

Більше людей для війни в Україні та елемент тиску на Молдову: Санду прокоментувала указ Путіна

Санду прокоментувала указ Путіна

Президентка Молдови Мая Санду розкритикувала рішення російського диктатора Володимира Путіна спростити можливість отримання російського громадянства для вихідців із Придністров'я, заявивши, що воно може бути пов'язане з намірами РФ мобілізувати більше людей для війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ потрібно більше людей

Так, у відповідь на указ, який передбачає спрощену процедуру надання громадянства жителям невизнаного Придністровського регіону Молдови без вимог щодо проживання в Росії та знання російської мови, Санду заявила, що "ймовірно, їм потрібно більше людей, щоб відправляти на війну в Україну".

Тиск на Молдову

Також Санду припустила, що це може бути елементом тиску на Молдову щодо її зусиль з реінтеграції Придністров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдові відреагували на указ Путіна про громадянство для мешканців Придністров’я: Кремль хоче залучити якнайбільше солдатів

"Від початку війни в Україні більшість людей з регіону отримали молдовське громадянство, бо почувалися безпечніше, маючи громадянство Республіки Молдова, а не громадянство Росії", – розповіла президентка.

Членство Молдови в ЄС

Стосовно того, чи може Путін заблокувати членство Молдови в ЄС через Придністров'я, Санду відповіла, що "лише ЄС може вирішити, чи може Молдова стати частиною ЄС чи ні. Росія не має до цього жодного стосунку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про спрощення Путіним отримання громадянства РФ жителями Придністров’я: Росія шукає нових солдатів та позначає регіон "своїм"

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів окупованого молдовського регіону Придністров'я.

Автор: 

Молдова (2188) Придністров’я (482) Санду Мая (284)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
1500 солдат РФ кошмарять Україну та Молдову. Немає політичної волі, є тупе скиглення.
показати весь коментар
16.05.2026 22:30 Відповісти
+5
Мені подобається - прокоментувала, політики заходу вже виглядають як блогери що коментують.
показати весь коментар
16.05.2026 22:26 Відповісти
+4
Щоб не боятись треба мати ядерну зброю.
показати весь коментар
16.05.2026 22:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мені подобається - прокоментувала, політики заходу вже виглядають як блогери що коментують.
показати весь коментар
16.05.2026 22:26 Відповісти
бес тут те саме
показати весь коментар
16.05.2026 23:12 Відповісти
Мабуть ви дуже молоді!..

Публічне зауваження щодо попередніх висловів інших - це і є коментар.
А те, що цей термін потягли соціальні мережива, то дуже вторинне.
показати весь коментар
17.05.2026 08:18 Відповісти
1500 солдат РФ кошмарять Україну та Молдову. Немає політичної волі, є тупе скиглення.
показати весь коментар
16.05.2026 22:30 Відповісти
всі бояться, московити залякали світ дуже сильно
показати весь коментар
16.05.2026 22:35 Відповісти
Щоб не боятись треба мати ядерну зброю.
показати весь коментар
16.05.2026 22:55 Відповісти
Ну ти махнув. Дві бригади зелених чоловічків все вирішать. Ці дві бригади вже поряд із придністров'ям готови стоять
показати весь коментар
16.05.2026 23:00 Відповісти
Я за. Давно пора. 1500 москвохряків на обмінний фонд це добре.
показати весь коментар
16.05.2026 23:04 Відповісти
Спецназовцы "Альфы" СБУ за неделю ликвидировали более 2500 оккупантов с помощью FPV-дронов Источник: https://censor.net/ru/v4003582
показати весь коментар
16.05.2026 23:12 Відповісти
цъЦе щоб було уявлення про "масштаб" проблеми 😂
показати весь коментар
16.05.2026 23:13 Відповісти
1500 орків - це хлопцям на одну добу. Максимум дві. 😜
показати весь коментар
17.05.2026 08:20 Відповісти
ну да, ім зараз є час на Молдову. прямо таки приєдут (як?). ну якщо Молдові та Румунії посрать на свої землі та очікувать тисячі років, коли воно там якось само повернеться, то конечно, ждите ответа
показати весь коментар
17.05.2026 08:26 Відповісти
ми теж не хотіли, только от прікол, це не допомогло
показати весь коментар
17.05.2026 08:27 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2026 22:36 Відповісти
До речі, в придністров'ї дуже багато людей, які чекають ЗСУ з квітами і готові допомогти зараз. Це для тих, хто думає, що там вси однакови
показати весь коментар
16.05.2026 23:08 Відповісти
Не треба було заходити в курську волость, в в придністровьє і в Мінську. Дятли зелені
показати весь коментар
17.05.2026 01:55 Відповісти
Курська область рф - ворожа територія, з якої ведуться бойові дії. Заходити туди чи ні - вирішує головнокомандувач.
Білорашка - це майже вороги, але пасивні. Підтримують агресора, надають йому допомогу, плацдарм для пусків ракет та беспілотників, але самі не лізуть. Заходити туди, це порушувати міжнародний порядок, і можна отримати неприємностей від партнерів.
А Придністров'я - це так чи інакше територія дружньої країни, і заходити туди можна лише у разі, коли ця країна сама покличе на допомогу. Інакше це неспровокована агресія. І її наслідки нікому не сподобаються.
показати весь коментар
17.05.2026 08:33 Відповісти
Роздадуть всім паспорти, а наступний крок - рішення що Придністров'я то є губернія РФ. "Там же наши люди". І шо будем дєлать??
показати весь коментар
17.05.2026 06:52 Відповісти
І шо? Колись Придністров'я трапилось, бо Україна пропустила скрізь себе війська рф. Зараз вони тільки облизня спіймають, якщо що.
А "констітуціонно" в рашкі і Запоріжжя - область рф. І де та рашка?
показати весь коментар
17.05.2026 08:24 Відповісти
А ще путін може захотіти захищати своїх новоспечених громадян,
Загалом не зрозуміло, чому Молдова до цих пір не зачистила Придністров"я не велика ж територія
показати весь коментар
17.05.2026 10:49 Відповісти
 
 