Больше людей для войны в Украине и элемент давления на Молдову: Санду прокомментировала указ Путина

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала решение российского диктатора Владимира Путина упростить процедуру получения российского гражданства для выходцев из Приднестровья, заявив, что это может быть связано с намерением РФ мобилизовать больше людей для войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

РФ нужно больше людей

Так, в ответ на указ, предусматривающий упрощенную процедуру предоставления гражданства жителям непризнанного Приднестровского региона Молдовы без требований о проживании в России и знании русского языка, Санду заявила, что "вероятно, им нужно больше людей, чтобы отправлять на войну в Украину".

Давление на Молдову

Также Санду предположила, что это может быть элементом давления на Молдову в связи с ее усилиями по реинтеграции Приднестровья.

"С начала войны в Украине большинство людей из региона получили молдавское гражданство, потому что чувствовали себя в большей безопасности, имея гражданство Республики Молдова, а не гражданство России", – рассказала президент.

Членство Молдовы в ЕС

На вопрос, может ли Путин заблокировать членство Молдовы в ЕС из-за Приднестровья, Санду ответила, что "только ЕС может решить, может ли Молдова стать частью ЕС или нет. Россия не имеет к этому никакого отношения".

Что предшествовало?

Напомним, что накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.