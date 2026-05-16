Больше людей для войны в Украине и элемент давления на Молдову: Санду прокомментировала указ Путина

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала решение российского диктатора Владимира Путина упростить процедуру получения российского гражданства для выходцев из Приднестровья, заявив, что это может быть связано с намерением РФ мобилизовать больше людей для войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

РФ нужно больше людей

Так, в ответ на указ, предусматривающий упрощенную процедуру предоставления гражданства жителям непризнанного Приднестровского региона Молдовы без требований о проживании в России и знании русского языка, Санду заявила, что "вероятно, им нужно больше людей, чтобы отправлять на войну в Украину".

Давление на Молдову

Также Санду предположила, что это может быть элементом давления на Молдову в связи с ее усилиями по реинтеграции Приднестровья.

"С начала войны в Украине большинство людей из региона получили молдавское гражданство, потому что чувствовали себя в большей безопасности, имея гражданство Республики Молдова, а не гражданство России", – рассказала президент.

Членство Молдовы в ЕС

На вопрос, может ли Путин заблокировать членство Молдовы в ЕС из-за Приднестровья, Санду ответила, что "только ЕС может решить, может ли Молдова стать частью ЕС или нет. Россия не имеет к этому никакого отношения".

Что предшествовало?

Напомним, что накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.

Молдова (1991) Приднестровье (662) Мая Санду (246)
1500 солдат РФ кошмарять Україну та Молдову. Немає політичної волі, є тупе скиглення.
16.05.2026 22:30 Ответить
Мені подобається - прокоментувала, політики заходу вже виглядають як блогери що коментують.
16.05.2026 22:26 Ответить
16.05.2026 22:36 Ответить
Мені подобається - прокоментувала, політики заходу вже виглядають як блогери що коментують.
16.05.2026 22:26 Ответить
бес тут те саме
16.05.2026 23:12 Ответить
1500 солдат РФ кошмарять Україну та Молдову. Немає політичної волі, є тупе скиглення.
16.05.2026 22:30 Ответить
всі бояться, московити залякали світ дуже сильно
16.05.2026 22:35 Ответить
Щоб не боятись треба мати ядерну зброю.
16.05.2026 22:55 Ответить
Ну ти махнув. Дві бригади зелених чоловічків все вирішать. Ці дві бригади вже поряд із придністров'ям готови стоять
16.05.2026 23:00 Ответить
Я за. Давно пора. 1500 москвохряків на обмінний фонд це добре.
16.05.2026 23:04 Ответить
Спецназовцы "Альфы" СБУ за неделю ликвидировали более 2500 оккупантов с помощью FPV-дронов Источник: https://censor.net/ru/v4003582
16.05.2026 23:12 Ответить
цъЦе щоб було уявлення про "масштаб" проблеми 😂
16.05.2026 23:13 Ответить
16.05.2026 22:36 Ответить
До речі, в придністров'ї дуже багато людей, які чекають ЗСУ з квітами і готові допомогти зараз. Це для тих, хто думає, що там вси однакови
16.05.2026 23:08 Ответить
 
 