В Молдове отреагировали на указ Путина о гражданстве для жителей Приднестровья: Кремль хочет привлечь как можно больше солдат

В Молдове считают, что решение Кремля упростить жителям Приднестровья получение российского гражданства может быть связано с попыткой привлечь новых солдат для войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну.

Темпы набора снизились

Так, он подчеркнул, что российский паспорт становится паспортом страны-агрессора, которую не принимают за столом цивилизованного мира.

"Я думаю, что решение Кремля связано с попыткой привлечь на фронт как можно больше солдат, учитывая, что в последнее время темпы набора снизились", - отметил премьер.

Не только преимущества, но и обязанности

Кроме того, Мунтяну призвал жителей Приднестровья "быть осторожными и помнить, что гражданство предполагает не только преимущества, но и обязанности".

"Гражданство - это не только свобода передвижения, но и четкие обязательства", - сказал он, напомнив о налогах и других обязательных выплатах.

Возможные меры

Мунтяну также сообщил, что власти Молдовы обсудят возможные меры после указа, подписанного российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Кишинев не исключает вызова российского посла.

"Мы обсудим с коллегами, как реагировать, и, если понадобится, вызовем российского посла. Вы знаете, что мы уже не раз вызывали его из-за дронов", - добавил премьер.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.