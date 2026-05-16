В Молдове отреагировали на указ Путина о гражданстве для жителей Приднестровья: Кремль хочет привлечь как можно больше солдат

В Молдове считают, что решение Кремля упростить жителям Приднестровья получение российского гражданства может быть связано с попыткой привлечь новых солдат для войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну.

Темпы набора снизились

Так, он подчеркнул, что российский паспорт становится паспортом страны-агрессора, которую не принимают за столом цивилизованного мира.

"Я думаю, что решение Кремля связано с попыткой привлечь на фронт как можно больше солдат, учитывая, что в последнее время темпы набора снизились", - отметил премьер.

Не только преимущества, но и обязанности

Кроме того, Мунтяну призвал жителей Приднестровья "быть осторожными и помнить, что гражданство предполагает не только преимущества, но и обязанности".

"Гражданство - это не только свобода передвижения, но и четкие обязательства", - сказал он, напомнив о налогах и других обязательных выплатах.

Возможные меры

Мунтяну также сообщил, что власти Молдовы обсудят возможные меры после указа, подписанного российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Кишинев не исключает вызова российского посла.

"Мы обсудим с коллегами, как реагировать, и, если понадобится, вызовем российского посла. Вы знаете, что мы уже не раз вызывали его из-за дронов", - добавил премьер.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.

А депортувати ватників - ні?
16.05.2026 20:28 Ответить
Чим? У Молдови НЕМАЄ АРМІЇ, як такої... Вона існує лише тому, що ми стоїмо... (Колись, у Варшаві, хтось з можновладців "Жечі Паспалітай", став "розпинаться" стосовно "процвітання Польськи". Це почув Сагайдачний... І відповів: "Польща процвітає тому, що ми свої шаблі, в піхви, не ховаємо..."). Саме зараз така сама ситуація... Молдова живе, поки ми стоїмо, не даючи можливості "нечисті "ПМР", зімкнуться з нечистю кацапською...
16.05.2026 20:41 Ответить
Так ліквідуйте те сране Придністров"я.
16.05.2026 20:29 Ответить
А депортувати ватників - ні?
16.05.2026 20:28 Ответить
Звідки? З Придністров'я? А Молдова має вплив на "ПМР"?
16.05.2026 20:34 Ответить
О Яр Х..й знову ти зі своїм п'ятьма копійчаним. Ти ж мені доказувало що Геноцид Українського та Палестинського народів то є гуд а саме бісився що військові злочинці Прутін та його друг Натаньяху яких розшукує Ґааґа будуть покарані. А Краснов їх пособник. Памятай Життя це супермаркет а на виході каса.
16.05.2026 20:44 Ответить
Яр Холодний

Давай, давай, давай... Наярюй!...

16.05.2026 19:22
16.05.2026 20:56 Ответить
CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!

Обтікай🤣

16.05.2026 20:16
16.05.2026 20:58 Ответить
Молдова має кордон...а далі система ніпель...туда дуй, оттуда ***
16.05.2026 20:48 Ответить
Цікаво... Але не зрозуміло... Давай без ""евфемізмів"...
16.05.2026 20:54 Ответить
Що незрозуміло...перейшов Дністер з російським паспортом...будь ласка на виїзд за межі Молдови без права на повернення...маєш 2 паспорти? анулювання громадянства Молдови і на виїзд, або відмова від російського громадянства
16.05.2026 21:36 Ответить
Знову "мутняк"... Вибач - але я , з своєю юридичною освітою, ніяк тебе зрозуміть не можу... Може, ти вчив якусь "паралельну юриспруденцію"?...
16.05.2026 21:40 Ответить
Процес начебто по трохи пішов.
У квітні 2026 року влада Молдови вжила жорстких заходів проти командування Оперативної групи російських військ (ОГРВ), яка незаконно дислокується в невизнаному Придністров'ї.
Основні факти:
Санкції/Статус: Керівництво ОГРВ було оголошено персонами нон грата (небажаними особами) на території Молдов.Хто потрапив у список: До переліку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, троє його заступників (Дмитро Опалєв, Сергій Мащенко, Сергій Ширшов), начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.Обмеження: Офіцерам заборонено в'їзд на правобережну частину Молдови (територію, контрольовану Кишиневом). У разі спроби перетину вони будуть депортовані без права повернення.Наслідки: Фактично командування російських військ обмежене у пересуванні територією Придністровського регіону. Також сім'ї цих військових позбавляються доступу до молдовської медичної допомоги та оформлення документів.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив це рішення, зазначивши, що причиною є незаконна присутність російської армії на території країни.
Ці дії відбуваються на тлі заяв прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни та плани щодо розширення військової присутності в регіоні.
16.05.2026 21:46 Ответить
Так ліквідуйте те сране Придністров"я.
16.05.2026 20:29 Ответить
А хто це має зробити? Молдова каже, що у них на це немає ресурсів і бажання.
16.05.2026 20:38 Ответить
Чим? У Молдови НЕМАЄ АРМІЇ, як такої... Вона існує лише тому, що ми стоїмо... (Колись, у Варшаві, хтось з можновладців "Жечі Паспалітай", став "розпинаться" стосовно "процвітання Польськи". Це почув Сагайдачний... І відповів: "Польща процвітає тому, що ми свої шаблі, в піхви, не ховаємо..."). Саме зараз така сама ситуація... Молдова живе, поки ми стоїмо, не даючи можливості "нечисті "ПМР", зімкнуться з нечистю кацапською...
16.05.2026 20:41 Ответить
Та якби не ми...
Контекст: Після початку Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої (1548 рік) Гетьманщина шукала сильних зовнішніх союзників.
Подія: У 1654 році було укладено Березневі статті (Переяславську угоду) між Військом Запорозьким та Московським царством. Одразу після цього Московія вступила у війну проти Речі Посполитої на боці козацької держави.
Перебіг: Спільні козацько-московські війська вели активні бойові дії на території ******** України, Білорусі та Литви. Проте цей союз не був стабільним: уже у 1656 році Москва підписала сепаратне Віленське перемир'я з поляками за спиною Хмельницького, а наступні гетьмани (зокрема Іван Виговський та Юрій Хмельницький) періодично змінювали вектори та укладали угоди вже з Польщею проти Москви.

2. Спільні дії маріонеткового радянського уряду (УСРР) та більшовицької Росії під час Польсько-радянської війни (1919-1920 роки)
Контекст: Після падіння Російської імперії на теренах України постала незалежна Українська Народна Республіка (УНР). Головним ворогом УНР була більшовицька Росія. Щоб вистояти, лідер УНР Симон Петлюра у квітні 1920 року уклав Варшавський договір (союз) із лідером Польщі Юзефом Пілсудським. Таким чином, офіційна та легітимна Україна (УНР) воювала разом із Польщею проти більшовицької Росії.
Але з іншого боку: Більшовики створили на противагу УНР свій маріонетковий уряд - Українську Соціалістичну Радянську Республіку (УСРР) зі столицею в Харкові. Під час наступу Червоної армії на Варшаву влітку 1920 року формально вважалося, що воюють об'єднані сили радянської Росії та радянської України (УСРР). Проте фактичного суверенітету та власної армії цей радянський уряд не мав - воєнні дії велися регулярними військами більшовицької Червоної армії.
16.05.2026 21:18 Ответить
Інформацію, з Вікіпедії, я і сам читать, умію... Суть в чому? Що ТИ мені сказать хочеш?...
16.05.2026 21:23 Ответить
Це ШІ.. не схоже, що Польща завдяки Україні процвітала.
16.05.2026 21:32 Ответить
Так ти, у своїй аргументації, на ШІ, опираєшся? Тоді я тобі, співчуваю... Я звик до традиційних джерел...
16.05.2026 21:42 Ответить
Штучний інтелект може бути допоміжним в тих галузях, де існують об'єктивні дані, параметри, система оцінок. Але в жодному разі, де йдеться про політику, оцінку історичних подій. В тій самій Wikipedia - якщо сторінки з природничих наук, математики на різних мовах практично не відрізняються (хіба що за розміром), то порівняйте наприклад трактування історії - особливо разюча різниця між російськими, українськими і англомовними сторінками. А штучний інтелект - як на мене найбільша проблема майбутнього - це в якому середовищі, на якій базі знань він навчається, в якій системі цінностей, адже подивіться на сусідню парашію - діти народжуються однаковими, але якщо з самого дитинства їх годують фальшивими міфами, виховують в спотвореному світосприйнятті - результат бачимо сьогодні.
16.05.2026 22:18 Ответить
Трактування було з моєї сторони, а не ШІ. Нагадує, як мої явно та неявно проросійські опоненти категорично відмовлялися мати інтернет. Зараз те ж саме з ШІ. Надто швидко їх у калюжу садять, і спростувати нічим.
16.05.2026 22:38 Ответить
що це дасть ?

хіба після окупації Придністров'я Молдовою перестануть....

одесіти "відбивати" дезертирів від ТЦК?

вата це НЕ тіло, а мізки

.
16.05.2026 20:42 Ответить
Алекс Мышкевич Хто вата всі побачили коли ти на мій пост про те що Прутін та його друг Натаньяху яких розшукує Ґааґа будуть покарані кинувся їх захищати. Консерва скисла.
16.05.2026 20:52 Ответить
Нітаньяху в Гаагу за газа-ватянінів ?

псц !
йди собі своєю кацапською дорогою, болєзний !

.
16.05.2026 21:46 Ответить
ЯК? ХТО? ЧИМ?...
16.05.2026 21:09 Ответить
Думаю, що довбодятли з придністров'я і без кацапсячого паЧпорта могли воювати за *****. Тут питання територій, бо ***** хоче приєднати цей регіон до параші, щоб і далі срати на території бувшого совка.
16.05.2026 20:36 Ответить
Чим більше там буде рузьких паспортів, тим більше у пуйла буде аргументів "защітіть там рузький мір"...
16.05.2026 20:37 Ответить
Як це жалюгідно 😿

Як це жалюгідно 😿
16.05.2026 20:42 Ответить
То чому б Молдові не звернутися до України по військову допомогу для деокупації Придністров'я? Невже в нас не знайдеться десяток тисяч солдат для цього (тим більше, що там, на відміну від інших районів б/д, ми зможемо застосувати на повну силу ще й наші ВПС, при практично повній відсутності будь-якого протиповітряного супротиву).
16.05.2026 21:13 Ответить
Ага, які солдати? Дадуть громадянство, в потім проведуть "референдум" і включать "пріднестров'є" до болота, і запишуть до свого царства. Привіт Молдові, таке вже в Україні проходили. Територіальні проблеми, який ЄС, яке НАТО , тільки повернутись по мордви...
16.05.2026 21:30 Ответить
ВСУ могли решить этот вопрос еще в 2022. Но "мало ли шо" и этот гнойник еще напомнит о себе.
16.05.2026 21:42 Ответить
+💯 👍🏿!

Резать к чьортовой матери приднестровский апендицить не дожидаясь пиретонитов рузького мира !

.
16.05.2026 21:50 Ответить
ну може кілька маргиналів там і знайдеться, але хто в здоровому глузді з придністров'я зпрацьованого буде розмінюватись на "перспективи" отримати громадянство московіта і стати переслідуємим?
16.05.2026 21:47 Ответить
Дорогі молдавани)Ви даремно тягнули кота за хвіст і не зайшли в придністров'я разом з Україною,хоч у формі вєжлівих чєлавєчкав((Тепер такий крок від вас,хуйло б розцінив як напад на саатєчєствєннікав,і по ваших халупах,котрі ви все життя будували на гроші зароблені на заробітках,напевно прилетів би який десяток москальських аналагавнєт.Рішення за вами: чи ви і далі чекатимете,що роботу за вас хтось інший зробить.Ларевідере)
16.05.2026 22:02 Ответить
 
 