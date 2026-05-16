В Молдове отреагировали на указ Путина о гражданстве для жителей Приднестровья: Кремль хочет привлечь как можно больше солдат
В Молдове считают, что решение Кремля упростить жителям Приднестровья получение российского гражданства может быть связано с попыткой привлечь новых солдат для войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну.
Темпы набора снизились
Так, он подчеркнул, что российский паспорт становится паспортом страны-агрессора, которую не принимают за столом цивилизованного мира.
"Я думаю, что решение Кремля связано с попыткой привлечь на фронт как можно больше солдат, учитывая, что в последнее время темпы набора снизились", - отметил премьер.
Не только преимущества, но и обязанности
Кроме того, Мунтяну призвал жителей Приднестровья "быть осторожными и помнить, что гражданство предполагает не только преимущества, но и обязанности".
"Гражданство - это не только свобода передвижения, но и четкие обязательства", - сказал он, напомнив о налогах и других обязательных выплатах.
Возможные меры
Мунтяну также сообщил, что власти Молдовы обсудят возможные меры после указа, подписанного российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Кишинев не исключает вызова российского посла.
"Мы обсудим с коллегами, как реагировать, и, если понадобится, вызовем российского посла. Вы знаете, что мы уже не раз вызывали его из-за дронов", - добавил премьер.
Что предшествовало?
Напомним, что накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.
У квітні 2026 року влада Молдови вжила жорстких заходів проти командування Оперативної групи російських військ (ОГРВ), яка незаконно дислокується в невизнаному Придністров'ї.
Основні факти:
Санкції/Статус: Керівництво ОГРВ було оголошено персонами нон грата (небажаними особами) на території Молдов.Хто потрапив у список: До переліку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, троє його заступників (Дмитро Опалєв, Сергій Мащенко, Сергій Ширшов), начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.Обмеження: Офіцерам заборонено в'їзд на правобережну частину Молдови (територію, контрольовану Кишиневом). У разі спроби перетину вони будуть депортовані без права повернення.Наслідки: Фактично командування російських військ обмежене у пересуванні територією Придністровського регіону. Також сім'ї цих військових позбавляються доступу до молдовської медичної допомоги та оформлення документів.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив це рішення, зазначивши, що причиною є незаконна присутність російської армії на території країни.
Ці дії відбуваються на тлі заяв прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни та плани щодо розширення військової присутності в регіоні.
