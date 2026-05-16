Зеленский об упрощении Путиным получения гражданства РФ жителями Приднестровья: Россия ищет новых солдат и обозначает регион как "свой"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый шаг Москвы по упрощению выдачи паспортов жителям Приднестровья является попыткой РФ найти новых солдат. Кроме того, по словам главы государства, таким образом Россия обозначает территорию Приднестровья как будто свою.

"Накануне был сделан новый шаг России в отношении Приднестровья: россияне упростили возможность получения гражданства для выходцев из этого региона Молдовы. Шаг специфический и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, ведь гражданство означает военную обязанность", - сказал Зеленский.

Кроме того, по мнению главы государства, это и обозначение Россией территории Приднестровья как якобы своей.

"Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать. Тем более что российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье – это для нас также вызов. Мы заинтересованы в стабильной, сильной Молдове", – подчеркнул президент.

Зеленский поручил МИД Украины связаться с Молдовой для совместной оценки и совместных действий.

"Я также ожидаю предложения от украинских спецслужб, от нашей разведки по формату реагирования. России нужно больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов", - добавил Зеленский.

Напомним, что накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.

+13
Боже, який же вумний президент. Тільки чому він після 2019 року знижував обороноздатність країни, знищував ракетні програми, закатував гроші в асфальт, брехав і вів українців подивитися в очі пуйлу. Думає, що забули?
Що то за Вова на плівках міндіча?
16.05.2026 20:19 Ответить
+5
Він про єрмака нічого не хоче сказати?
16.05.2026 20:28 Ответить
+5
Зєля, ой помовч... Коли тисячі данєцкіх отримували болотні паспорти, ти мовчало, як свиня під час прийому їжі... Чи нагадати твої післяпорошенківські відосики?
Кур-р-р-рва...
16.05.2026 20:28 Ответить
Точно так ,як з Кримом діє *****.
16.05.2026 20:09 Ответить
Тільки як він тих мобілізованих буде вивозити з Придністров'я? Хіба що наївна Молдова пропускатиме " туристів". А взагалі щось після Єрмака росія "активізувалася" 😸. Шо ж таке?
16.05.2026 20:17 Ответить
Крім Молдови 'туристів' має пропустити ще принаймні Румунія, відправивши їх в рашку через Туреччину (а суходолом - ще й Угорщина, Словаччина та Польща).
16.05.2026 21:06 Ответить
16.05.2026 20:19 Ответить
16.05.2026 20:28 Ответить
Він же казав, що з ним прийшов і з ним піде. А оскільки нікуди йти ЗЕ! не збирається, то і дєрьмак сидіти не буде.
Та й про Вову з "Династії" теж не скоро почуємо.
В мене тільки одне питання, на яке відповідь від влади ніхто не почує: як доляровий міліонер (дякувати Бєні) Зеленський В.О. на державній службі став мультиміліонером?
Звісно, що питання риторичне...
16.05.2026 20:34 Ответить
16.05.2026 20:28 Ответить
Так він ще в днр розважав їх концертами. Може і собі пару паспортів заробив 🤔
16.05.2026 20:43 Ответить
ЗАТКНИСЬ. ЛІЗЕШ ВСЮДИ. Іди вирішуй в країні щось
16.05.2026 20:47 Ответить
Він і вирішує: стаття про антисемітизм нічого не каже ?
16.05.2026 21:35 Ответить
В нас іде війна з Росією, тож будь-які військові та силові структури і формування є нашими супротивниками і законними цілями для знищення де б вони не знаходилися (тим більше впритул до наших кордонів). Думаю, Молдова не надто засмутиться, якщо ми переб'ємо російський контингент в Придністров'ї.
16.05.2026 21:02 Ответить
Давно про це говорю, причому це можна робити під чужим прапором або в ролі зелених чоловічків як у Криму. Молдова все одно не зможе перевірити їхні паспорти тому то можуть бути и "приднстррвськи партизани" та озброенням з военторгу. Захид як завжди стурбуется та занепокоиться.
16.05.2026 22:53 Ответить
Чмо обкурене! На нари мудака!
16.05.2026 21:19 Ответить
Просрочений диктатор що зробило з громадянами України
16.05.2026 22:19 Ответить
 
 