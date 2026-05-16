Зеленский об упрощении Путиным получения гражданства РФ жителями Приднестровья: Россия ищет новых солдат и обозначает регион как "свой"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый шаг Москвы по упрощению выдачи паспортов жителям Приднестровья является попыткой РФ найти новых солдат. Кроме того, по словам главы государства, таким образом Россия обозначает территорию Приднестровья как будто свою.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ ищет новых солдат

"Накануне был сделан новый шаг России в отношении Приднестровья: россияне упростили возможность получения гражданства для выходцев из этого региона Молдовы. Шаг специфический и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, ведь гражданство означает военную обязанность", - сказал Зеленский.

РФ маркирует территорию как "свою"

Кроме того, по мнению главы государства, это и обозначение Россией территории Приднестровья как якобы своей.

"Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать. Тем более что российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье – это для нас также вызов. Мы заинтересованы в стабильной, сильной Молдове", – подчеркнул президент.

Совместные действия Украины и Молдовы

Зеленский поручил МИД Украины связаться с Молдовой для совместной оценки и совместных действий.

"Я также ожидаю предложения от украинских спецслужб, от нашей разведки по формату реагирования. России нужно больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.

