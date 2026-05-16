Новини Видача паспортів РФ жителям Придністров’я
Зеленський про спрощення Путіним отримання громадянства РФ жителями Придністров’я: Росія шукає нових солдатів та позначає регіон "своїм"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий крок Москви щодо спрощення видачі паспортів для жителів Придністров’я є спробою РФ знайти нових солдатів. Також, за словами глави держави, таким чином Росія позначає територію Придністровʼя як начебто свою.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

РФ шукає нових солдатів

"Напередодні був новий крок Росії щодо Придністровʼя: росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців із цього регіону Молдови. Крок специфічний і означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обовʼязок", - сказав Зеленський.

РФ маркує територію як "свою"

Крім того, на думку глави держави, це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї.

"Вони у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати. Тим більше що російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністровʼї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені в стабільній, сильній Молдові", - наголосив президент.

Спільні дії України та Молдови

Зеленський дав доручення МЗС України сконтактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій.

"Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів", - додав Зеленський.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів окупованого молдовського регіону Придністров'я.

громадянство Зеленський Володимир Молдова Придністров'я росія
Топ коментарі
Боже, який же вумний президент. Тільки чому він після 2019 року знижував обороноздатність країни, знищував ракетні програми, закатував гроші в асфальт, брехав і вів українців подивитися в очі пуйлу. Думає, що забули?
Що то за Вова на плівках міндіча?
16.05.2026 20:19 Відповісти
Він про єрмака нічого не хоче сказати?
16.05.2026 20:28 Відповісти
Зєля, ой помовч... Коли тисячі данєцкіх отримували болотні паспорти, ти мовчало, як свиня під час прийому їжі... Чи нагадати твої післяпорошенківські відосики?
Кур-р-р-рва...
16.05.2026 20:28 Відповісти
Точно так ,як з Кримом діє *****.
16.05.2026 20:09 Відповісти
Тільки як він тих мобілізованих буде вивозити з Придністров'я? Хіба що наївна Молдова пропускатиме " туристів". А взагалі щось після Єрмака росія "активізувалася" 😸. Шо ж таке?
16.05.2026 20:17 Відповісти
Крім Молдови 'туристів' має пропустити ще принаймні Румунія, відправивши їх в рашку через Туреччину (а суходолом - ще й Угорщина, Словаччина та Польща).
16.05.2026 21:06 Відповісти
16.05.2026 20:19 Відповісти
16.05.2026 20:28 Відповісти
Він же казав, що з ним прийшов і з ним піде. А оскільки нікуди йти ЗЕ! не збирається, то і дєрьмак сидіти не буде.
Та й про Вову з "Династії" теж не скоро почуємо.
В мене тільки одне питання, на яке відповідь від влади ніхто не почує: як доляровий міліонер (дякувати Бєні) Зеленський В.О. на державній службі став мультиміліонером?
Звісно, що питання риторичне...
16.05.2026 20:34 Відповісти
16.05.2026 20:28 Відповісти
Так він ще в днр розважав їх концертами. Може і собі пару паспортів заробив 🤔
16.05.2026 20:43 Відповісти
ЗАТКНИСЬ. ЛІЗЕШ ВСЮДИ. Іди вирішуй в країні щось
16.05.2026 20:47 Відповісти
Він і вирішує: стаття про антисемітизм нічого не каже ?
16.05.2026 21:35 Відповісти
В нас іде війна з Росією, тож будь-які військові та силові структури і формування є нашими супротивниками і законними цілями для знищення де б вони не знаходилися (тим більше впритул до наших кордонів). Думаю, Молдова не надто засмутиться, якщо ми переб'ємо російський контингент в Придністров'ї.
16.05.2026 21:02 Відповісти
Давно про це говорю, причому це можна робити під чужим прапором або в ролі зелених чоловічків як у Криму. Молдова все одно не зможе перевірити їхні паспорти тому то можуть бути и "приднстррвськи партизани" та озброенням з военторгу. Захид як завжди стурбуется та занепокоиться.
16.05.2026 22:53 Відповісти
Чмо обкурене! На нари мудака!
16.05.2026 21:19 Відповісти
Просрочений диктатор що зробило з громадянами України
16.05.2026 22:19 Відповісти
 
 