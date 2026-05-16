Зеленський про спрощення Путіним отримання громадянства РФ жителями Придністров’я: Росія шукає нових солдатів та позначає регіон "своїм"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий крок Москви щодо спрощення видачі паспортів для жителів Придністров’я є спробою РФ знайти нових солдатів. Також, за словами глави держави, таким чином Росія позначає територію Придністровʼя як начебто свою.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

РФ шукає нових солдатів

"Напередодні був новий крок Росії щодо Придністровʼя: росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців із цього регіону Молдови. Крок специфічний і означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обовʼязок", - сказав Зеленський.

РФ маркує територію як "свою"

Крім того, на думку глави держави, це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї.

"Вони у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати. Тим більше що російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністровʼї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені в стабільній, сильній Молдові", - наголосив президент.

Спільні дії України та Молдови

Зеленський дав доручення МЗС України сконтактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій.

"Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів", - додав Зеленський.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів окупованого молдовського регіону Придністров'я.

