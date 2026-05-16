У Молдові відреагували на указ Путіна про громадянство для мешканців Придністров’я: Кремль хоче залучити якнайбільше солдатів

У Молдові вважають, що рішення Кремля спростити мешканцям Придністров'я отримання російського громадянства може бути пов'язане зі спробою залучити нових солдатів для війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, про це заявив прем'єр-міністр Молдови Олександру Мунтяну.

Темпи набору знизилися

Так, він наголосив, що російський паспорт стає паспортом країни-агресора, яку не приймають за столом цивілізованого світу.

"Я думаю, що рішення Кремля пов'язане зі спробою залучити на фронт якнайбільше солдатів, з огляду на те, що останнім часом темпи набору знизилися", - зазначив прем'єр.

Не лише переваги, а й обов'язки

Крім того, Мунтяну закликав мешканців Придністров'я "бути обережними та пам'ятати, що громадянство передбачає не лише переваги, а й обов'язки".

"Громадянство - це не лише свобода пересування, а й чіткі зобов'язання", - сказав він, нагадавши про податки та інші обов'язкові виплати.

Можливі заходи

Мунтяну також повідомив, що влада Молдови обговорить можливі заходи після указу, підписаного російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, Кишинів не відкидає виклику російського посла.

"Ми обговоримо з колегами, як реагувати і, якщо буде потрібно, викличемо російського посла. Ви знаєте, що ми вже не раз викликали його через дрони", - додав прем’єр.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів окупованого молдовського регіону Придністров'я.