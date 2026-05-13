Російський БпЛА залетів на територію Молдови під час атаки на Україну, - Міноборони країни
Удень 13 травня російський "Шахед" порушив повітряний простір Молдови під час масованої атаки РФ на західні області України.
Про це повідомило Міноборони Молдови, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Після цього у північній та центральній частині країни закрили небо.
"Міністерство оборони повідомляє, що в результаті масованої атаки безпілотників Російської Федерації на Україну, у середу, 13 травня, о 16:00, безпілотник перетнув державний кордон Республіки Молдова з напрямку Могильов-Подільського, Вініца, до села Саука, Окнітський район. Дані надала Служба повітряних операцій Національної армії. О 16:05 безпілотник був помічений місцевими жителями над містом Бєльці, він рухався по траєкторії польоту в напрямку Унгенського району.
Пізніше, о 16:19, безпілотний літальний апарат був виявлений системами спостереження за повітряним простором Національної армії в місті Лапу-Ульна, Хінчешський район, о 16:23 — в околицях міста Карпінені, Хінчешський район, зберігаючи напрямок до південної частини країни", - вказано у заяві.
Згодом о 16:55 російський безпілотник знову з'явився на екрані радара в районі Колібаші, р-н Кагул, о 16:58 — перетнув ущелину Прут, р-н Кагул, після чого зник з екрану радара в районі Джурджуле-Кахті.
О 16:59 повітряний простір у північних та центральних районах Молдови було знову відкрито.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- БпЛА атакували Одесу.
- За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
(а взагалі і в Польщі не збивають і в Румунії..це так , для інфи, а там все є)
AIR DEFENCE • GUNS • TOWED 39: 23mm 28 ZU-23; 57mm 11 S-60
AIR DEFENCE • SAM • Short-range 3 S-125M1 Neva-M1 (RS-SA-3 Goa)
AIRCRAFT
TPT • Light 3: 2 An-2 Colt; 1 Yak-18 Max
HELICOPTERS
TPT • Medium 6: 2 Mi-8PS Hip; 4 Mi-8MTV-1 Hip
Три пускові "Печор" (скоріше за все, всі три прикривають Кишинів), три десятки ЗУшок - цим проти дронів багато не навоюєш.