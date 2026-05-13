Російський БпЛА залетів на територію Молдови під час атаки на Україну, - Міноборони країни

Удень 13 травня російський "Шахед" порушив повітряний простір Молдови під час масованої атаки РФ на західні області України.

Про це повідомило Міноборони Молдови, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Після цього у північній та центральній частині країни закрили небо.

"Міністерство оборони повідомляє, що в результаті масованої атаки безпілотників Російської Федерації на Україну, у середу, 13 травня, о 16:00, безпілотник перетнув державний кордон Республіки Молдова з напрямку Могильов-Подільського, Вініца, до села Саука, Окнітський район. Дані надала Служба повітряних операцій Національної армії. О 16:05 безпілотник був помічений місцевими жителями над містом Бєльці, він рухався по траєкторії польоту в напрямку Унгенського району.

Пізніше, о 16:19, безпілотний літальний апарат був виявлений системами спостереження за повітряним простором Національної армії в місті Лапу-Ульна, Хінчешський район, о 16:23 — в околицях міста Карпінені, Хінчешський район, зберігаючи напрямок до південної частини країни", - вказано у заяві.

Згодом о 16:55 російський безпілотник знову з'явився на екрані радара в районі Колібаші, р-н Кагул, о 16:58 — перетнув ущелину Прут, р-н Кагул, після чого зник з екрану радара в районі Джурджуле-Кахті.

О 16:59 повітряний простір у північних та центральних районах Молдови було знову відкрито.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

БпЛА атакували Одесу.

За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

