Російський БпЛА залетів на територію Молдови під час атаки на Україну, - Міноборони країни

Дрон РФ залетів у Молдову 13 травня

Удень 13 травня російський "Шахед" порушив повітряний простір Молдови під час масованої атаки РФ на західні області України.

Про це повідомило Міноборони Молдови, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Після цього у північній та центральній частині країни закрили небо.

"Міністерство оборони повідомляє, що в результаті масованої атаки безпілотників Російської Федерації на Україну, у середу, 13 травня, о 16:00, безпілотник перетнув державний кордон Республіки Молдова з напрямку Могильов-Подільського, Вініца, до села Саука, Окнітський район. Дані надала Служба повітряних операцій Національної армії. О 16:05 безпілотник був помічений місцевими жителями над містом Бєльці, він рухався по траєкторії польоту в напрямку Унгенського району.

Пізніше, о 16:19, безпілотний літальний апарат був виявлений системами спостереження за повітряним простором Національної армії в місті Лапу-Ульна, Хінчешський район, о 16:23 — в околицях міста Карпінені, Хінчешський район, зберігаючи напрямок до південної частини країни", - вказано у заяві.

Згодом о 16:55 російський безпілотник знову з'явився на екрані радара в районі Колібаші, р-н Кагул, о 16:58 — перетнув ущелину Прут, р-н Кагул, після чого зник з екрану радара в районі Джурджуле-Кахті.

О 16:59 повітряний простір у північних та центральних районах Молдови було знову відкрито.

Що передувало?

Топ коментарі
Нізя,Хутіннападе
13.05.2026 17:37 Відповісти
Бо всрались!
13.05.2026 17:37 Відповісти
чим? 21м пальцем?
показати весь коментар
13.05.2026 17:45 Відповісти
і чому не збили ?
13.05.2026 17:32 Відповісти
Чим? Там з ППО взагалі все дуже сумно.
13.05.2026 17:44 Відповісти
українськими спеціалістами яких Оманська ZеГнида відправив в Дубаї

злийся, zегнида

(а взагалі і в Польщі не збивають і в Румунії..це так , для інфи, а там все є)
13.05.2026 17:54 Відповісти
Станом на 2026 рік Молдова фактично не має власної ефективної протиповітряної оборони (ППО), здатної збивати ******* російські ракети та дрони, що порушують її повітряний простір.
13.05.2026 18:43 Відповісти
читаємо нижче ..(ремарка для тупих)
13.05.2026 17:53 Відповісти
ЧИМ? І ХТО збиватиме? У них немає ні ППО, ні підготовлених розрахунків...
13.05.2026 17:46 Відповісти
Другий рядок - це "звернення" до мене?
13.05.2026 18:48 Відповісти
Military Balance 2024:
AIR DEFENCE • GUNS • TOWED 39: 23mm 28 ZU-23; 57mm 11 S-60
AIR DEFENCE • SAM • Short-range 3 S-125M1 Neva-M1 (RS-SA-3 Goa)
AIRCRAFT
TPT • Light 3: 2 An-2 Colt; 1 Yak-18 Max
HELICOPTERS
TPT • Medium 6: 2 Mi-8PS Hip; 4 Mi-8MTV-1 Hip
13.05.2026 18:02 Відповісти
Застаріле озброєння: Молдова має у своєму розпорядженні лише кілька застарілих комплексів С-125, статус яких невідомий або вони не є функціональними проти ******** загроз. [https://defence-ua.com/army_and_war/jes_ozadachiv_namirom_dati_suchasni_sistemi_ppo_moldovi_jaka_mala_tri_s_125_iz_teper_nejasnim_statusom-18589.html 1]
13.05.2026 18:44 Відповісти
Ти забув саму головну складову ППО... Називається "зенітчик-молдаван"... І я не про "людину з анекдоту"... А про "фахівця"...
13.05.2026 18:46 Відповісти
Навіть якщо б вони були.
Три пускові "Печор" (скоріше за все, всі три прикривають Кишинів), три десятки ЗУшок - цим проти дронів багато не навоюєш.
13.05.2026 18:49 Відповісти
Ненавчені збивати, і взагалі то український дрон! Ви повинні тілами українців захищати нашу безпеку!
13.05.2026 17:37 Відповісти
Щбпо придністров,ю прилітало відкацапсятини
13.05.2026 18:48 Відповісти
 
 