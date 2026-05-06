Молдова виставить Росії рахунок за ремонт пошкодженої ЛЕП

Молдова отримала рахунок від української компанії за ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури після атаки безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі міністра енергетики Молдови Доріна Жунгієту для NewsMaker.

Йдеться про відновлення лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти", яка зазнала пошкоджень у березні внаслідок ударів.

"Ми отримали рахунок від колег з "Укренерго". Витрати становлять близько 20 тисяч євро, що еквівалентно приблизно 500 тисячам леїв", — зазначив міністр.

Рахунок за ремонт і позиція Кишинева

За словами Жунгієту, молдовська сторона планує направити цей рахунок Російській Федерації через дипломатичні канали. Уряд країни вважає, що саме російські атаки призвели до пошкодження енергетичної інфраструктури.

До моменту можливого відшкодування витрат кошти виділить державне підприємство Moldelectrica зі свого бюджету. Надалі влада Молдови визначатиме механізм компенсації цих витрат.

Наслідки атак і рішення влади

Пошкодження лінії сталося 23 березня після атак безпілотників по українській енергосистемі, що вплинуло і на суміжну інфраструктуру.

У відповідь на ситуацію Молдова 25 березня запровадила надзвичайний стан в енергетиці терміном на 60 днів. Влада пояснювала це ризиками для стабільності енергопостачання.

Прем’єр-міністр країни заявляв про фіксацію збитків та намір домагатися компенсацій за завдану шкоду.

Згодом, 24 квітня, надзвичайний стан в енергетичному секторі було скасовано.

