Молдова виставить Росії рахунок за ремонт пошкодженої ЛЕП

Молдова отримала рахунок від української компанії за ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури після атаки безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі міністра енергетики Молдови Доріна Жунгієту для NewsMaker.

Йдеться про відновлення лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти", яка зазнала пошкоджень у березні внаслідок ударів.

"Ми отримали рахунок від колег з "Укренерго". Витрати становлять близько 20 тисяч євро, що еквівалентно приблизно 500 тисячам леїв", — зазначив міністр.

Рахунок за ремонт і позиція Кишинева

За словами Жунгієту, молдовська сторона планує направити цей рахунок Російській Федерації через дипломатичні канали. Уряд країни вважає, що саме російські атаки призвели до пошкодження енергетичної інфраструктури.

До моменту можливого відшкодування витрат кошти виділить державне підприємство Moldelectrica зі свого бюджету. Надалі влада Молдови визначатиме механізм компенсації цих витрат.

Наслідки атак і рішення влади

Пошкодження лінії сталося 23 березня після атак безпілотників по українській енергосистемі, що вплинуло і на суміжну інфраструктуру.

У відповідь на ситуацію Молдова 25 березня запровадила надзвичайний стан в енергетиці терміном на 60 днів. Влада пояснювала це ризиками для стабільності енергопостачання.

Прем’єр-міністр країни заявляв про фіксацію збитків та намір домагатися компенсацій за завдану шкоду.

Згодом, 24 квітня, надзвичайний стан в енергетичному секторі було скасовано.

Топ коментарі
+7
Україні пора виставляти рахунок за все знищене і окремо за кожний знищений об'єкт і за життя вбитих і поранених, хоча б цивільних. Треба щоб кацапи століття, або й більше платили, щоб знали як воювати і що за то прийдеться платити..
06.05.2026 19:25 Відповісти
+2
Это обычная практика досудебного разрешения споров. Молдова просто соблюдает все ньюансы. Не в надежде сейчас это получить, а с целью поставить галочку.
06.05.2026 19:58 Відповісти
+1
А они вам за додона, в которого вбухали уеву тучу бабла.
06.05.2026 19:19 Відповісти
06.05.2026 19:19 Відповісти
Тролінг.
06.05.2026 19:20 Відповісти
Україні пора виставляти рахунок за все знищене і окремо за кожний знищений об'єкт і за життя вбитих і поранених, хоча б цивільних. Треба щоб кацапи століття, або й більше платили, щоб знали як воювати і що за то прийдеться платити..
06.05.2026 19:25 Відповісти
А за утримання так званої "ПМР" рахунок надати кремлядям можна? Звісно з урахуванням утримання/забезпечення безпеки найбільших військових складів (для доступу до яких рашистам потрібно "вєрнуть ісконно руССкіє зємлі Нікалаєва і Адєсси")...
В зоні ризику також країни Балтії, бо "сухопутний калідор" до Калінінграду.
Але все це "відтерміновується", бо, курва, Мала Токмачка і парадні безпілотники, як результат "демілітарізації"...
Генітально, ботокс! Геніально, ботокс!
06.05.2026 19:36 Відповісти
Нащо? Щоб кацапи їм підтерлись?
06.05.2026 19:42 Відповісти
06.05.2026 19:58 Відповісти
Та кацапы их ***** пошлют вместе с «галочкой» и всего делов. Жалуйся потом в ЮНЕСКО или Спортлото, какая нахер практика?

06.05.2026 21:20
06.05.2026 21:23 Відповісти
Ты че, еще на раздуплился в своей Германии, что происходит, ботва непуганная?
06.05.2026 21:28 Відповісти
Нюансы, ***** ну ты пздц конечно.
06.05.2026 21:42 Відповісти
Василий Иванович, а что такое нюансы, можешь объяснить?
Петька снимай портки и становись раком.
Аааааа!
Вот видишь Петька и у тебя *** в жопе, и у меня *** в жопе, но есть нюансы.
06.05.2026 22:24 Відповісти
Счёт кацапам выставлять дело пустое. Зря всё. Крайне мало инфы про то, кому и когда за всю историю той артели они что либо выплатили.
06.05.2026 19:51 Відповісти
Даже у молдован яиц хватило предъявить ру скаму за повреждённую линию. А у гоноровых всю полит элиту грохнули и языки в жопу засунули так и не высунут какой год.
06.05.2026 20:32 Відповісти
Чому світова пізедота Запад мовчить?
Чому нема судових процесів ?
06.05.2026 21:13 Відповісти
Не треба нічого москворотим виставляти, вони просто поржуть над вами недолугими. Якщо хотіти підісрать репожерам, офіційно попросити Україну вирішити проблему прідністровʼя. Оце буде підйоб так підйоб.
06.05.2026 21:14 Відповісти
У всіх новинах писали, що Україна відремонтувала безкоштовно, хоч одна з рибок гупи це згадала? Зеленський про це дуже голосно верещав.
07.05.2026 01:56 Відповісти
 
 