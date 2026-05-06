Молдова выставит России счет за ремонт поврежденной ЛЭП

Молдова получила счет от украинской компании за ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры после атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии министра энергетики Молдовы Дорина Жунгиету для NewsMaker.

Речь идет о восстановлении линии электропередачи "Исакча – Вулканешты", которая была повреждена в марте вследствие ударов.

"Мы получили счет от коллег из "Укрэнерго". Расходы составляют около 20 тысяч евро, что эквивалентно примерно 500 тысячам леев", — отметил министр.

Счет за ремонт и позиция Кишинева

По словам Жунгиету, молдавская сторона планирует направить этот счет Российской Федерации по дипломатическим каналам. Правительство страны считает, что именно российские атаки привели к повреждению энергетической инфраструктуры.

До момента возможного возмещения расходов средства выделит государственное предприятие Moldelectrica из своего бюджета. В дальнейшем власти Молдовы определят механизм компенсации этих расходов.

Последствия атак и решения властей

Повреждение линии произошло 23 марта после атак беспилотников по украинской энергосистеме, что повлияло и на смежную инфраструктуру.

В ответ на ситуацию Молдова 25 марта ввела чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней. Власти объясняли это рисками для стабильности энергоснабжения.

Премьер-министр страны заявлял о фиксации убытков и намерении добиваться компенсации за нанесенный ущерб.

Впоследствии, 24 апреля, чрезвычайное положение в энергетическом секторе было отменено.

