Молдова выставит России счет за ремонт поврежденной ЛЭП
Молдова получила счет от украинской компании за ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры после атаки беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии министра энергетики Молдовы Дорина Жунгиету для NewsMaker.
Речь идет о восстановлении линии электропередачи "Исакча – Вулканешты", которая была повреждена в марте вследствие ударов.
"Мы получили счет от коллег из "Укрэнерго". Расходы составляют около 20 тысяч евро, что эквивалентно примерно 500 тысячам леев", — отметил министр.
Счет за ремонт и позиция Кишинева
По словам Жунгиету, молдавская сторона планирует направить этот счет Российской Федерации по дипломатическим каналам. Правительство страны считает, что именно российские атаки привели к повреждению энергетической инфраструктуры.
До момента возможного возмещения расходов средства выделит государственное предприятие Moldelectrica из своего бюджета. В дальнейшем власти Молдовы определят механизм компенсации этих расходов.
Последствия атак и решения властей
Повреждение линии произошло 23 марта после атак беспилотников по украинской энергосистеме, что повлияло и на смежную инфраструктуру.
В ответ на ситуацию Молдова 25 марта ввела чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней. Власти объясняли это рисками для стабильности энергоснабжения.
Премьер-министр страны заявлял о фиксации убытков и намерении добиваться компенсации за нанесенный ущерб.
Впоследствии, 24 апреля, чрезвычайное положение в энергетическом секторе было отменено.
В зоні ризику також країни Балтії, бо "сухопутний калідор" до Калінінграду.
Але все це "відтерміновується", бо, курва, Мала Токмачка і парадні безпілотники, як результат "демілітарізації"...
06.05.2026 21:20
