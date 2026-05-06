Молдова выставит России счет за ремонт поврежденной ЛЭП

Молдова получила счет от украинской компании за ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры после атаки беспилотников.

Речь идет о восстановлении линии электропередачи "Исакча – Вулканешты", которая была повреждена в марте вследствие ударов.

"Мы получили счет от коллег из "Укрэнерго". Расходы составляют около 20 тысяч евро, что эквивалентно примерно 500 тысячам леев", — отметил министр.

Счет за ремонт и позиция Кишинева

По словам Жунгиету, молдавская сторона планирует направить этот счет Российской Федерации по дипломатическим каналам. Правительство страны считает, что именно российские атаки привели к повреждению энергетической инфраструктуры.

До момента возможного возмещения расходов средства выделит государственное предприятие Moldelectrica из своего бюджета. В дальнейшем власти Молдовы определят механизм компенсации этих расходов.

Последствия атак и решения властей

Повреждение линии произошло 23 марта после атак беспилотников по украинской энергосистеме, что повлияло и на смежную инфраструктуру.

В ответ на ситуацию Молдова 25 марта ввела чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней. Власти объясняли это рисками для стабильности энергоснабжения.

Премьер-министр страны заявлял о фиксации убытков и намерении добиваться компенсации за нанесенный ущерб.

Впоследствии, 24 апреля, чрезвычайное положение в энергетическом секторе было отменено.

Україні пора виставляти рахунок за все знищене і окремо за кожний знищений об'єкт і за життя вбитих і поранених, хоча б цивільних. Треба щоб кацапи століття, або й більше платили, щоб знали як воювати і що за то прийдеться платити..
06.05.2026 19:25 Ответить
Это обычная практика досудебного разрешения споров. Молдова просто соблюдает все ньюансы. Не в надежде сейчас это получить, а с целью поставить галочку.
06.05.2026 19:58 Ответить
А они вам за додона, в которого вбухали уеву тучу бабла.
06.05.2026 19:19 Ответить
А за утримання так званої "ПМР" рахунок надати кремлядям можна? Звісно з урахуванням утримання/забезпечення безпеки найбільших військових складів (для доступу до яких рашистам потрібно "вєрнуть ісконно руССкіє зємлі Нікалаєва і Адєсси")...
В зоні ризику також країни Балтії, бо "сухопутний калідор" до Калінінграду.
Але все це "відтерміновується", бо, курва, Мала Токмачка і парадні безпілотники, як результат "демілітарізації"...
Генітально, ботокс! Геніально, ботокс!
06.05.2026 19:36 Ответить
Нащо? Щоб кацапи їм підтерлись?
06.05.2026 19:42 Ответить
Та кацапы их ***** пошлют вместе с «галочкой» и всего делов. Жалуйся потом в ЮНЕСКО или Спортлото, какая нахер практика?

06.05.2026 21:20
06.05.2026 21:23 Ответить
Ты че, еще на раздуплился в своей Германии, что происходит, ботва непуганная?
06.05.2026 21:28 Ответить
Нюансы, ***** ну ты пздц конечно.
06.05.2026 21:42 Ответить
Василий Иванович, а что такое нюансы, можешь объяснить?
Петька снимай портки и становись раком.
Аааааа!
Вот видишь Петька и у тебя *** в жопе, и у меня *** в жопе, но есть нюансы.
Счёт кацапам выставлять дело пустое. Зря всё. Крайне мало инфы про то, кому и когда за всю историю той артели они что либо выплатили.
06.05.2026 19:51 Ответить
Даже у молдован яиц хватило предъявить ру скаму за повреждённую линию. А у гоноровых всю полит элиту грохнули и языки в жопу засунули так и не высунут какой год.
06.05.2026 20:32 Ответить
Чому світова пізедота Запад мовчить?
Чому нема судових процесів ?
06.05.2026 21:13 Ответить
Не треба нічого москворотим виставляти, вони просто поржуть над вами недолугими. Якщо хотіти підісрать репожерам, офіційно попросити Україну вирішити проблему прідністровʼя. Оце буде підйоб так підйоб.
06.05.2026 21:14 Ответить
У всіх новинах писали, що Україна відремонтувала безкоштовно, хоч одна з рибок гупи це згадала? Зеленський про це дуже голосно верещав.
