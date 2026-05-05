На Киевщине задержали организатора канала незаконного выезда за границу. ФОТОрепортаж

Мужчина организовал канал нелегального выезда в Молдову с целью уклонения от мобилизации, предлагая "услуги" по цене 23 тысячи долларов с человека. Его задержали правоохранители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Житель Киевской области наладил схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за пределы государства с целью уклонения ими от мобилизации во время действия военного положения. Для этого он подбирал "клиентов" и предлагал им пересечение границы вне официальных процедур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник уверял в наличии коррупционных связей и возможности организации беспрепятственного выезда через подконтрольные участки границы в направлении Республики Молдова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $25 тысяч переправлял военнообязанных через границу: фигуранту сообщено о подозрении. ФОТО

"Стоимость таких "услуг" составляла 23 000 долларов с человека. В ходе следствия было установлено, как минимум, 5 фактов организации "трансфера", - добавили в Нацполиции.

Что грозит нарушителю?

В настоящее время организатору незаконного канала сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Ему избрана мера пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ряса вместо формы: в столице раскрыли схему "бронирования" за $25 тысяч. ФОТОрепортаж

Задержание организатора















