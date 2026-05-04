Ряса вместо формы: в столице раскрыли схему "бронирования" за $25 тысяч. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полиция задержала мужчину, который за 25 тысяч долларов обещал оформить военнообязанного в качестве военного капеллана для получения отсрочки и выезда за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Организатор – 30-летний уроженец Черкасской области, в своих кругах был известен как "специалист по нелегальному бронированию". Именно благодаря такому авторитету дельц подбирал себе "клиентов".

В одном из случаев к злоумышленнику обратился военнообязанный, нарушивший правила воинского учета, не явившись по повестке в ТЦК. Сначала фигурант предложил ему должность с броней на предприятии критической инфраструктуры, однако при встрече изменил предложение.

Он заверил мужчину, что для решения его вопросов он может трудоустроить его военным капелланом в одно из воинских формирований. В результате военнообязанный получит отсрочку от призыва и возможность выезжать за границу. Рассказывал, что для этого не нужно иметь никаких специальных знаний и образования. Он просил лишь предоставить оригиналы паспорта, идентификационного кода и диплома о высшем образовании, при наличии. Оценивал такую услугу в 25 тысяч долларов", - рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали в процессуальном порядке сразу после получения вознаграждения.

Следователи полиции уже сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В столице Нацполиция задержала организатора очередной схемы уклонения от службы в армии
Красива стаття,для "показників" Але.Потім.Перекваліфікують на шазрайство та.....5 років з відстрочкою. Крапка.
04.05.2026 11:25 Ответить
Красиво... Навіть у радянські часи, коли релігію, "ні в копійку не ставили", для отримання сану священника (а капелани і є "священниками", тільки військовими), вимагалася відповідна освіта (хоча-б семінарія, чи медресе). У мене солдат служив. Слухач вищого медресе. Рік не довчився - в армію забрали... Дуже розумний парубок, був...
04.05.2026 11:34 Ответить
Ухилянти придумали веселіше. Носять в кишені кіпу. Побачив тцкушників - одягнув кіпу і все.
До тебе вже не причепляться.
04.05.2026 11:44 Ответить
Для цього і закон збадяжили у ВРУ про антисемітизм (для «бронювання»!!
04.05.2026 11:51 Ответить
Ще й обрізатися треба встигнути...))
04.05.2026 12:19 Ответить
нуну
04.05.2026 12:33 Ответить
Добарижився. В штурмові війська на перевиховання відправте.
04.05.2026 11:56 Ответить
Якщо не хочете захищати батьківщину Україну, то вам один спосіб, обрізання та змінюєте віру на іудейську, повірте, з пейсами вас ніхто не зачепить, стаття в кримінальному кодексі навіть є, антисемітизм називається.
04.05.2026 12:01 Ответить
 
 