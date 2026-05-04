УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини Фото Незаконний перетин кордону
1 994 8

Ряса замість форми: у столиці викрили схему "бронювання" за $25 тисяч. ФОТОрепортаж

Поліція затримала чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв оформити військовозобов'язаного військовим капеланом для отримання відстрочки та виїзду за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Організатор – 30-річний уродженець Черкащини, у своїх колах був відомий як "спеціаліст з нелегального бронювання". Саме завдяки такому авторитету ділок підшукував собі "клієнтів".

В одному із випадків, до зловмисника звернувся військовозобов’язаний, який порушив правила військового обліку, не прибувши за повісткою до ТЦК. Спочатку фігурант запропонував йому посаду з бронею на підприємстві критичної інфраструктури, однак при зустрічі пропозицію змінив.

Він запевнив чоловіка, що задля вирішення його питань, він може працевлаштувати його військовим капеланом до одного з військових формувань. В результаті військовозобов’язаний отримає відстрочку від призову та можливість виїжджати закордон. Розповідав, що для цього не потрібно мати ніяких спеціальних знань та освіти. Він просив лише надати оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та диплома про вищу освіту, за наявності. Оцінював таку послугу у 25 тисяч доларів", - розповіли у поліції.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку відразу після отримання винагороди.

Слідчі поліції вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За вчинене підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіктивні вчителі й "бронювання": викрито злочинну схему в ліцеї на Волині. ФОТОрепортаж

У столиці Нацполіція затримала організатора чергової схеми уникнення служби в армії
У столиці Нацполіція затримала організатора чергової схеми уникнення служби в армії
У столиці Нацполіція затримала організатора чергової схеми уникнення служби в армії
У столиці Нацполіція затримала організатора чергової схеми уникнення служби в армії
У столиці Нацполіція затримала організатора чергової схеми уникнення служби в армії

Автор: 

Нацполіція (15644) ухилянти (1379)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красива стаття,для "показників" Але.Потім.Перекваліфікують на шазрайство та.....5 років з відстрочкою. Крапка.
показати весь коментар
04.05.2026 11:25 Відповісти
Красиво... Навіть у радянські часи, коли релігію, "ні в копійку не ставили", для отримання сану священника (а капелани і є "священниками", тільки військовими), вимагалася відповідна освіта (хоча-б семінарія, чи медресе). У мене солдат служив. Слухач вищого медресе. Рік не довчився - в армію забрали... Дуже розумний парубок, був...
показати весь коментар
04.05.2026 11:34 Відповісти
Ухилянти придумали веселіше. Носять в кишені кіпу. Побачив тцкушників - одягнув кіпу і все.
До тебе вже не причепляться.
показати весь коментар
04.05.2026 11:44 Відповісти
Для цього і закон збадяжили у ВРУ про антисемітизм (для «бронювання»!!
показати весь коментар
04.05.2026 11:51 Відповісти
Ще й обрізатися треба встигнути...))
показати весь коментар
04.05.2026 12:19 Відповісти
нуну
показати весь коментар
04.05.2026 12:33 Відповісти
Добарижився. В штурмові війська на перевиховання відправте.
показати весь коментар
04.05.2026 11:56 Відповісти
Якщо не хочете захищати батьківщину Україну, то вам один спосіб, обрізання та змінюєте віру на іудейську, повірте, з пейсами вас ніхто не зачепить, стаття в кримінальному кодексі навіть є, антисемітизм називається.
показати весь коментар
04.05.2026 12:01 Відповісти
 
 