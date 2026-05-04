Ряса замість форми: у столиці викрили схему "бронювання" за $25 тисяч. ФОТОрепортаж

Поліція затримала чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв оформити військовозобов'язаного військовим капеланом для отримання відстрочки та виїзду за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

"Організатор – 30-річний уродженець Черкащини, у своїх колах був відомий як "спеціаліст з нелегального бронювання". Саме завдяки такому авторитету ділок підшукував собі "клієнтів".

В одному із випадків, до зловмисника звернувся військовозобов’язаний, який порушив правила військового обліку, не прибувши за повісткою до ТЦК. Спочатку фігурант запропонував йому посаду з бронею на підприємстві критичної інфраструктури, однак при зустрічі пропозицію змінив.

Він запевнив чоловіка, що задля вирішення його питань, він може працевлаштувати його військовим капеланом до одного з військових формувань. В результаті військовозобов’язаний отримає відстрочку від призову та можливість виїжджати закордон. Розповідав, що для цього не потрібно мати ніяких спеціальних знань та освіти. Він просив лише надати оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та диплома про вищу освіту, за наявності. Оцінював таку послугу у 25 тисяч доларів", - розповіли у поліції.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку відразу після отримання винагороди.

Слідчі поліції вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За вчинене підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

