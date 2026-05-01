РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23876 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
755 3

За $25 тысяч переправлял военнообязанных через границу: фигуранту сообщено о подозрении. ФОТО

В Киевской области правоохранители разоблачили организатора незаконной схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Свои "услуги" злоумышленник оценивал в 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

По данным следствия, 46-летний житель региона наладил механизм выезда военнообязанных вне официальных пунктов пропуска. Фигурант действовал изощренно: он не только консультировал "клиентов", как обходить блокпосты, но и предлагал варианты перевозки в специально оборудованных тайниках в транспортных средствах.

В течение октября 2025 года – апреля 2026 года фигурант во время телефонных разговоров пообещал одному из мужчин организовать незаконное пересечение государственной границы вне официальных пунктов пропуска. В частности, он разъяснял способы беспрепятственного выезда и предлагал варианты перевозки с использованием специально оборудованных мест в транспортном средстве.

В марте этого года во время личной встречи злоумышленник сообщил, что стоимость таких "услуг" составляет 25 000 долларов.

В начале апреля фигурант получил от "клиента" оговоренную сумму средств, после чего его задержали правоохранители в процессуальном порядке.

В настоящее время следователи Бориспольской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении - незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

полиция

Автор: 

Киевская область (4598) Нацполиция (16864) уклонисты (1306) Бориспольский район (74)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От нафронтники думають що це тікають не бідні люди за такі гроші? Останнє продають, щоб втікти. Бо всяким мажорам то не потрібно. їх і так випустять, щей честь віддадуть. Це про роздуми деяких індівідумов, що ухилянти тікають світ за очі від своїх дітей та жінок і у них тут є якесь майно яке треба взять і падєліть
показать весь комментарий
01.05.2026 15:19 Ответить
А можливо навіть кредита беруть у банку, всіравно якшо втечеш то можна ні отдавать
показать весь комментарий
01.05.2026 15:20 Ответить
Для того щоб когось (громадян) змусити захищати чиєсь майно (у більшості 95% нема того майна, шпаківня у хрущевках, це не майно, а мотлох), треба дві умови. Перше це платити гроші і не бюджету(бо це гроші тих самих громадян, а з власних прибутків. Рижий Ахметкв приміром, купив хатинку за 0 5млрд$). Друге- за ідею (за неньку, за Батьківщину), але перше швидко скінчується, бо для ідеї потрібна соціальна справедливість, якої нема. Ну не бажає людина вмирати за чиєсь майно, лишайте його громадянства, не допускайте до виборчих прав, хоч це спірне питання(чому тоді ти хто при владі і мають майно не хочуть самі воювати за своє майно, а нехай хтось надурняк за них)
показать весь комментарий
01.05.2026 17:57 Ответить
 
 