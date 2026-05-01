За $25 тысяч переправлял военнообязанных через границу: фигуранту сообщено о подозрении. ФОТО
В Киевской области правоохранители разоблачили организатора незаконной схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Свои "услуги" злоумышленник оценивал в 25 тысяч долларов.
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
По данным следствия, 46-летний житель региона наладил механизм выезда военнообязанных вне официальных пунктов пропуска. Фигурант действовал изощренно: он не только консультировал "клиентов", как обходить блокпосты, но и предлагал варианты перевозки в специально оборудованных тайниках в транспортных средствах.
В течение октября 2025 года – апреля 2026 года фигурант во время телефонных разговоров пообещал одному из мужчин организовать незаконное пересечение государственной границы вне официальных пунктов пропуска. В частности, он разъяснял способы беспрепятственного выезда и предлагал варианты перевозки с использованием специально оборудованных мест в транспортном средстве.
В марте этого года во время личной встречи злоумышленник сообщил, что стоимость таких "услуг" составляет 25 000 долларов.
В начале апреля фигурант получил от "клиента" оговоренную сумму средств, после чего его задержали правоохранители в процессуальном порядке.
В настоящее время следователи Бориспольской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении - незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.
