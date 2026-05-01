За $25 тисяч переправляв військовозобов’язаних через кордон: повідомлено про підозру фігуранту. ФОТО

На Київщині правоохоронці викрили організатора незаконної схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Свої "послуги" зловмисник оцінював у 25 тисяч доларів.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

За даними слідства, 46-річний житель регіону налагодив механізм виїзду військовозобов’язаних поза офіційними пунктами пропуску. Фігурант діяв витончено: він не лише консультував "клієнтів", як оминати блокпости, а й пропонував варіанти перевезення у спеціально облаштованих схованках у транспортних засобах.

Упродовж жовтня 2025 року – квітня 2026 року фігурант під час телефонних розмов пообіцяв одному з чоловіків організувати незаконний перетин державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. Зокрема, він роз’яснював способи безперешкодного виїзду та пропонував варіанти перевезення із використанням спеціально облаштованих місць у транспортному засобі.

У березні цього року під час особистої зустрічі зловмисник повідомив, що вартість таких "послуг" становить 25 000 доларів.

На початку квітня фігурант отримав від "клієнта" обумовлену суму коштів, після чого його затримали правоохоронці в процесуальному порядку.

Наразі слідчі Бориспільської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру, - незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

От нафронтники думають що це тікають не бідні люди за такі гроші? Останнє продають, щоб втікти. Бо всяким мажорам то не потрібно. їх і так випустять, щей честь віддадуть. Це про роздуми деяких індівідумов, що ухилянти тікають світ за очі від своїх дітей та жінок і у них тут є якесь майно яке треба взять і падєліть
01.05.2026 15:19 Відповісти
А можливо навіть кредита беруть у банку, всіравно якшо втечеш то можна ні отдавать
01.05.2026 15:20 Відповісти
Для того щоб когось (громадян) змусити захищати чиєсь майно (у більшості 95% нема того майна, шпаківня у хрущевках, це не майно, а мотлох), треба дві умови. Перше це платити гроші і не бюджету(бо це гроші тих самих громадян, а з власних прибутків. Рижий Ахметкв приміром, купив хатинку за 0 5млрд$). Друге- за ідею (за неньку, за Батьківщину), але перше швидко скінчується, бо для ідеї потрібна соціальна справедливість, якої нема. Ну не бажає людина вмирати за чиєсь майно, лишайте його громадянства, не допускайте до виборчих прав, хоч це спірне питання(чому тоді ти хто при владі і мають майно не хочуть самі воювати за своє майно, а нехай хтось надурняк за них)
01.05.2026 17:57 Відповісти
 
 