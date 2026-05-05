На Київщині затримали організатора каналу незаконного виїзду за кордон. ФОТОрепортаж

Чоловік організував канал нелегального виїзду до Молдови для ухилення від мобілізації, пропонуючи "послуги" за $23 тисячі з особи. Його затримали правоохоронці.

"Житель Київської області налагодив схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі держави з метою уникнення ними мобілізації під час дії воєнного стану. Для цього він підшуковував "клієнтів" та пропонував їм перетин кордону поза офіційними процедурами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник запевняв про наявність корупційних зв’язків та можливість організації безперешкодного виїзду через підконтрольні ділянки кордону у напрямку Республіки Молдова.

"Вартість таких "послуг" становила 23 000 доларів з особи. В ході слідства було встановлено щонайменше 5 фактів організації "трансферу", - додали у Нацполіції.

Що загрожує порушнику?

Нині організатору незаконного каналу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому обрано запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання до девʼяти років позбавлення волі.

