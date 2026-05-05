На Київщині затримали організатора каналу незаконного виїзду за кордон. ФОТОрепортаж

Чоловік організував канал нелегального виїзду до Молдови для ухилення від мобілізації, пропонуючи "послуги" за $23 тисячі з особи.  Його затримали правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

"Житель Київської області налагодив схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі держави з метою уникнення ними мобілізації під час дії воєнного стану. Для цього він підшуковував "клієнтів" та пропонував їм перетин кордону поза офіційними процедурами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається,  що зловмисник запевняв про наявність корупційних зв’язків та можливість організації безперешкодного виїзду через підконтрольні ділянки кордону у напрямку Республіки Молдова. 

"Вартість таких "послуг" становила 23 000 доларів з особи. В ході слідства було встановлено щонайменше 5 фактів організації "трансферу", - додали у Нацполіції.

Що загрожує порушнику?

Нині організатору незаконного каналу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому обрано запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання до девʼяти років позбавлення волі.

Затримання організатора

Київській області викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
