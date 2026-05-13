Российский БПЛА залетел на территорию Молдовы во время атаки на Украину, - Минобороны страны

Дрон РФ залетел в Молдову 13 мая

Днём 13 мая российский "Шахед" нарушил воздушное пространство Молдовы во время массированной атаки РФ на западные области Украины.

Об этом сообщило Минобороны Молдовы, передает Цензор.НЕТ.

Детали

После этого в северной и центральной части страны закрыли небо.

"Министерство обороны сообщает, что в результате массированной атаки беспилотников Российской Федерации на Украину, в среду, 13 мая, в 16:00, беспилотник пересек государственную границу Республики Молдова со стороны Могилев-Подольского,  на Виннитчине, в направлении села Саука, Окницкий район. Данные предоставила Служба воздушных операций Национальной армии. В 16:05 беспилотник был замечен местными жителями над городом Бельцы, он двигался по траектории полета в направлении Унгенского района.

Позже, в 16:19, беспилотный летательный аппарат был обнаружен системами наблюдения за воздушным пространством Национальной армии в городе Лапу-Ульна, Хинчешский район, в 16:23 — в окрестностях города Карпинени, Хинчешский район, сохраняя направление к южной части страны", — указано в заявлении.

Впоследствии в 16:55 российский беспилотник снова появился на экране радара в районе Колибаши, р-н Кагул, в 16:58 — пересек ущелье Прут, р-н Кагул, после чего исчез с экрана радара в районе Джурджуле-Кахти.

В 16:59 воздушное пространство в северных и центральных районах Молдовы было вновь открыто.

Что предшествовало?

Нізя,Хутіннападе
13.05.2026 17:37
Бо всрались!
13.05.2026 17:37
чим? 21м пальцем?
13.05.2026 17:45
і чому не збили ?
і чому не збили ?
13.05.2026 17:32
Нізя,Хутіннападе
Нізя,Хутіннападе
13.05.2026 17:37
Бо всрались!
Бо всрались!
13.05.2026 17:37
Чим? Там з ППО взагалі все дуже сумно.
13.05.2026 17:44 Ответить
українськими спеціалістами яких Оманська ZеГнида відправив в Дубаї

злийся, zегнида

(а взагалі і в Польщі не збивають і в Румунії..це так , для інфи, а там все є)
13.05.2026 17:54 Ответить
Станом на 2026 рік Молдова фактично не має власної ефективної протиповітряної оборони (ППО), здатної збивати ******* російські ракети та дрони, що порушують її повітряний простір.
13.05.2026 18:43 Ответить
чим? 21м пальцем?
чим? 21м пальцем?
13.05.2026 17:45
читаємо нижче ..(ремарка для тупих)
13.05.2026 17:53 Ответить
ЧИМ? І ХТО збиватиме? У них немає ні ППО, ні підготовлених розрахунків...
13.05.2026 17:46 Ответить
українськими спеціалістами яких Оманська ZеГнида відправив в Дубаї

злийся, zегнида
13.05.2026 17:52 Ответить
Другий рядок - це "звернення" до мене?
13.05.2026 18:48 Ответить
Military Balance 2024:
AIR DEFENCE • GUNS • TOWED 39: 23mm 28 ZU-23; 57mm 11 S-60
AIR DEFENCE • SAM • Short-range 3 S-125M1 Neva-M1 (RS-SA-3 Goa)
AIRCRAFT
TPT • Light 3: 2 An-2 Colt; 1 Yak-18 Max
HELICOPTERS
TPT • Medium 6: 2 Mi-8PS Hip; 4 Mi-8MTV-1 Hip
13.05.2026 18:02 Ответить
Застаріле озброєння: Молдова має у своєму розпорядженні лише кілька застарілих комплексів С-125, статус яких невідомий або вони не є функціональними проти ******** загроз. [https://defence-ua.com/army_and_war/jes_ozadachiv_namirom_dati_suchasni_sistemi_ppo_moldovi_jaka_mala_tri_s_125_iz_teper_nejasnim_statusom-18589.html 1]
13.05.2026 18:44 Ответить
Ти забув саму головну складову ППО... Називається "зенітчик-молдаван"... І я не про "людину з анекдоту"... А про "фахівця"...
13.05.2026 18:46 Ответить
Навіть якщо б вони були.
Три пускові "Печор" (скоріше за все, всі три прикривають Кишинів), три десятки ЗУшок - цим проти дронів багато не навоюєш.
13.05.2026 18:49 Ответить
Ненавчені збивати, і взагалі то український дрон! Ви повинні тілами українців захищати нашу безпеку!
13.05.2026 17:37 Ответить
Щбпо придністров,ю прилітало відкацапсятини
13.05.2026 18:48 Ответить
 
 