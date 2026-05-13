Российский БПЛА залетел на территорию Молдовы во время атаки на Украину, - Минобороны страны

Днём 13 мая российский "Шахед" нарушил воздушное пространство Молдовы во время массированной атаки РФ на западные области Украины.

Об этом сообщило Минобороны Молдовы, передает Цензор.НЕТ.

Детали

После этого в северной и центральной части страны закрыли небо.

"Министерство обороны сообщает, что в результате массированной атаки беспилотников Российской Федерации на Украину, в среду, 13 мая, в 16:00, беспилотник пересек государственную границу Республики Молдова со стороны Могилев-Подольского, на Виннитчине, в направлении села Саука, Окницкий район. Данные предоставила Служба воздушных операций Национальной армии. В 16:05 беспилотник был замечен местными жителями над городом Бельцы, он двигался по траектории полета в направлении Унгенского района.

Позже, в 16:19, беспилотный летательный аппарат был обнаружен системами наблюдения за воздушным пространством Национальной армии в городе Лапу-Ульна, Хинчешский район, в 16:23 — в окрестностях города Карпинени, Хинчешский район, сохраняя направление к южной части страны", — указано в заявлении.

Впоследствии в 16:55 российский беспилотник снова появился на экране радара в районе Колибаши, р-н Кагул, в 16:58 — пересек ущелье Прут, р-н Кагул, после чего исчез с экрана радара в районе Джурджуле-Кахти.

В 16:59 воздушное пространство в северных и центральных районах Молдовы было вновь открыто.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.

Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

БПЛА атаковали Одессу.

По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.

