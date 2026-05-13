Российский БПЛА залетел на территорию Молдовы во время атаки на Украину, - Минобороны страны
Днём 13 мая российский "Шахед" нарушил воздушное пространство Молдовы во время массированной атаки РФ на западные области Украины.
Об этом сообщило Минобороны Молдовы, передает Цензор.НЕТ.
Детали
После этого в северной и центральной части страны закрыли небо.
"Министерство обороны сообщает, что в результате массированной атаки беспилотников Российской Федерации на Украину, в среду, 13 мая, в 16:00, беспилотник пересек государственную границу Республики Молдова со стороны Могилев-Подольского, на Виннитчине, в направлении села Саука, Окницкий район. Данные предоставила Служба воздушных операций Национальной армии. В 16:05 беспилотник был замечен местными жителями над городом Бельцы, он двигался по траектории полета в направлении Унгенского района.
Позже, в 16:19, беспилотный летательный аппарат был обнаружен системами наблюдения за воздушным пространством Национальной армии в городе Лапу-Ульна, Хинчешский район, в 16:23 — в окрестностях города Карпинени, Хинчешский район, сохраняя направление к южной части страны", — указано в заявлении.
Впоследствии в 16:55 российский беспилотник снова появился на экране радара в районе Колибаши, р-н Кагул, в 16:58 — пересек ущелье Прут, р-н Кагул, после чего исчез с экрана радара в районе Джурджуле-Кахти.
В 16:59 воздушное пространство в северных и центральных районах Молдовы было вновь открыто.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- БПЛА атаковали Одессу.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
злийся, zегнида
(а взагалі і в Польщі не збивають і в Румунії..це так , для інфи, а там все є)
AIR DEFENCE • GUNS • TOWED 39: 23mm 28 ZU-23; 57mm 11 S-60
AIR DEFENCE • SAM • Short-range 3 S-125M1 Neva-M1 (RS-SA-3 Goa)
AIRCRAFT
TPT • Light 3: 2 An-2 Colt; 1 Yak-18 Max
HELICOPTERS
TPT • Medium 6: 2 Mi-8PS Hip; 4 Mi-8MTV-1 Hip
Три пускові "Печор" (скоріше за все, всі три прикривають Кишинів), три десятки ЗУшок - цим проти дронів багато не навоюєш.