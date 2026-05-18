Молдова отреагировала на указ Путина о Приднестровье: вызвала посла РФ
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла на фоне указа Путина о Приднестровье и обострения отношений с Москвой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Deschide.MD.
Издание отмечает, что пока неизвестна причина вызова российского посла. Однако за последнюю неделю РФ несколько раз нарушила международные правила. В частности, российский беспилотник днем 13 мая пролетел над воздушным пространством Молдовы с севера на юг, а затем исчез с радаров.
А 15 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.
Что этому предшествовало?
В Молдове считают, что решение Кремля упростить жителям Приднестровья получение российского гражданства может быть связано с попыткой привлечь новых солдат для войны в Украине.
Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала решение российского диктатора Владимира Путина упростить возможность получения российского гражданства для выходцев из Приднестровья, заявив, что оно может быть связано с намерениями РФ мобилизовать больше людей для войны против Украины.
Заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин заявил о возможности деоккупации Приднестровья в нынешних условиях.
