Молдова отреагировала на указ Путина о Приднестровье: вызвала посла РФ

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла на фоне указа Путина о Приднестровье и обострения отношений с Москвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Deschide.MD.

Издание отмечает, что пока неизвестна причина вызова российского посла. Однако за последнюю неделю РФ несколько раз нарушила международные правила. В частности, российский беспилотник днем 13 мая пролетел над воздушным пространством Молдовы с севера на юг, а затем исчез с радаров.

А 15 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.

Что этому предшествовало?

В Молдове считают, что решение Кремля упростить жителям Приднестровья получение российского гражданства может быть связано с попыткой привлечь новых солдат для войны в Украине.

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала решение российского диктатора Владимира Путина упростить возможность получения российского гражданства для выходцев из Приднестровья, заявив, что оно может быть связано с намерениями РФ мобилизовать больше людей для войны против Украины.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин заявил о возможности деоккупации Приднестровья в нынешних условиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об упрощении Путиным получения гражданства РФ жителями Приднестровья: Россия ищет новых солдат и обозначает регион как "свой"

Санду молодчина! Кобра вдень, сова вночі, а на вигляд лялечка!
18.05.2026 10:24 Ответить
Похоже, пора заканчивать с этим приднестровьем - уж больно всё напоминает днр и лнр.
18.05.2026 10:26 Ответить
Как пасмєлі візвать пасла? Ета агалтєлая русафобія)
18.05.2026 10:33 Ответить
Потужно.
Дивно, що Румунія залишилась до цього глухою. Чи то дивно, чи то байдуже.
18.05.2026 10:21 Ответить
А до чого тут Румунія?
18.05.2026 10:42 Ответить
До того, що вона запопонувала Молдові об'єднатися в одну державу, еу і очевидно, що через те, що між Румунією і Молодовою немає «прекрасного і великого океану».)
18.05.2026 10:44 Ответить
І шо? Ну запропонувала і шо? Поки Молдова є суверенною країною. Керівництво Румунії може озвучити свою думку щодо ************ указу, але не більше.
18.05.2026 10:48 Ответить
Кілька "фламінгів" по Колбасній, - і все, нема ніякого Придністров'я
18.05.2026 10:35 Ответить
Не ми це вирішуємо... Це, юридично, територія Молдови... Якщо вона звернеться по допомогу - Україна не відмовить... Але для цього потрібне рішення їх парламенту... Нам цей "чиряк на сраці" (хоч і сусідській), теж не потрібен...
18.05.2026 10:41 Ответить
Молдова обращается к Украине за помощью, а дальше всё, как любит пуйло - пришли на помощь по просьбе властей соседней страны.
18.05.2026 11:18 Ответить
Це ти про ЩО? Офіційний уряд Молдови, звертається ОФІЦІЙНО, до ОФІЦІЙНОГО УРЯДУ УКРАЇНИ, з проханням допомогти в поверненні своєї частини територїї, під свою юрисдикцію... У чому ПРОБЛЕМА???
18.05.2026 11:23 Ответить
А проблемы нет! Представители украинской власти неоднократно говорили, что если Молдова официально обратится к Украине за помощью в этом вопросе, то Украина "серьёзно рассмотрит эту просьбу".
18.05.2026 11:31 Ответить
Проблема в тому, що Молдова, з подібним проханням, ще не звернулася...
18.05.2026 11:41 Ответить
Это правда.
18.05.2026 12:28 Ответить
Харош дитячу дурню по столу розмазувати, Боря.
18.05.2026 11:29 Ответить
Так чому ти до цього часу не вірішив проблему придністров'я?
ВІПІЄН німецький встиг повісити, а чоботи, щоб Дністер форсувати не купив? Шо за дєла, Боря?
18.05.2026 11:28 Ответить
А ты, Наташа, походу, находишься ещё дальше от Украины, чем я.
18.05.2026 11:33 Ответить
Це правда. Ти у Алчєвську сидиш, воду у діжці на літо заготовляєш, у перервах між клавіатурою. А Алчєвськ- це Україна!
18.05.2026 11:56 Ответить
Поставила смайлик? Ну, вот видишь, уже не так борзеешь.
18.05.2026 12:31 Ответить
В Румунії також багато прокацапського, як і в Угорщині. Румунія також разом з Угорщиною і Моравією (Словаччиною) була в альянсі з Гітлером. Румуни і мадяри в Другу Світову складали основну частину окупаційного контингенту в Західній Україні, бо на фронті були в основному німецькі війська, які вміли воювати (на відміну від румунів і мадяр), Зате грабували і насилували цивільне населення дуже вміло і жорстоко, на відміну від німців, які цього не допускали.
18.05.2026 10:29 Ответить
Прокацаплення у Румунії та Угорщині звичайно є... Але Ви навіть не уявляєте..яке прокацапське населення у самій Молдові. Рівень прокацаплення там просто зашкалює..і велике диво..що Санду справляється з цією ситуацією.
18.05.2026 11:30 Ответить
Смешно...
18.05.2026 10:31 Ответить
Не плутайте "фобію" з "філією"...
18.05.2026 11:04 Ответить
Викликали посла і що далі? Попили кави?
18.05.2026 10:34 Ответить
Україні давно потрібно провести разом з Молдовою спільні військові навчання і прибрати з політичної мапи таке штучне утворення як Придністровська республіка.Цього,до речі,хоче і само Придністров"я,яке розуміє,що той статус промоскальської республіки для них рано чи пізно добром не скінчиться...
18.05.2026 10:52 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=F7XSgwq914A Портников. Аргументы: Зачем Путин полез в Приднестровье (32:23)
18.05.2026 11:02 Ответить
Для тих, хто приймає "громадянство рф" варто одразу ввести візовий режим - чи має право громадянин рф перебувати вільно безтерміново на території Молдови?
18.05.2026 11:50 Ответить
Визвали посла і що? Путін страшно злякався
18.05.2026 12:34 Ответить
 
 