ЕС на переговорах о прекращении войны в Украине может рассмотреть приднестровскую проблему, – Санду

В случае возможных переговоров о прекращении войны в Украине Европейский Союз может также принять во внимание приднестровскую проблему, в частности мирный вывод войск РФ из региона.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает Point, передает Цензор.НЕТ.

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Войска РФ в Приднестровье

Так, Санду подчеркнула, что Приднестровский регион является частью Молдовы и включен во все обсуждения, касающиеся европейского будущего страны.

Она добавила, что одной из основных проблем, связанных с Приднестровским регионом, остается незаконное присутствие российских войск на территории Молдовы. По ее словам, этот вопрос Кишинев постоянно поднимает в диалоге с европейскими партнерами.

"Приднестровский регион - часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и Приднестровский регион. Самая большая проблема - незаконное присутствие российских войск. Понятно, что каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, что вместе мы сможем решить эту проблему", - сказала президент Молдовы.

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По ее словам, в случае возможных переговоров о завершении войны в Украине ЕС может также принять во внимание приднестровскую проблему, в частности мирный вывод войск РФ из региона.

Задержание граждан Молдовы

Санду также обратила внимание на случаи задержания граждан Молдовы на левом берегу Днестра, которые, по ее словам, были лишены свободы без законных оснований. Она заверила, что власти Молдовы пытаются урегулировать эти ситуации в рамках диалога между Кишиневом и Тирасполем при поддержке ОБСЕ.

"Иногда нам это удается, иногда нет. Сейчас есть несколько человек, освобождения которых мы не можем добиться, но правительство продолжит прилагать усилия", - добавила она.

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