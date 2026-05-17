Жорін заявив про можливість військової деокупації Придністров’я

Заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ Максим Жорін заявив про можливість деокупації Придністров’я в нинішніх умовах.

Чому знову заговорили про Придністров’я

За словами Жоріна, Росія зараз не має достатньо сил, щоб швидко перекинути підрозділи до Придністров’я та посилити там своє угруповання. Він вважає, що через війну проти України можливості Москви суттєво зменшилися.

На його думку, це створює умови, коли Молдова могла б повернути контроль над невизнаним регіоном.

Позиція щодо можливих дій і ситуація в регіоні

Жорін зазначив, що Придністров’я багато років залишається фактично під впливом Росії, але тепер ситуація змінилася.

Він також припустив можливу підтримку таких дій з боку України.

"Питання Придністров’я Молдові потрібно було вирішити вже давно. А зараз настав момент, коли це можна зробити", — зазначив він.

  • Регіон залишається невизнаним утворенням на території Молдови, де з 1992 року присутні російські військові. Через географічну ізоляцію та війну в Україні можливості РФ підтримувати там повноцінне угруповання обмежені.
  • Днями російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів окупованого молдовського регіону Придністров'я.

Топ коментарі
А нам сейчас точно до этого? А то на Курск уже сходили..
17.05.2026 23:54 Відповісти
придністровський чиряк вже давно треба було видалити хірургічним шляхом

зараз Україна тримає на кордоні з цими засранцями війська, які можуть бути задіяні на східному фронті

18.05.2026 00:04 Відповісти
Так, бо треба було одразу робити так, а не пхатися до курська. Хай Молдова попросить офіційно про підтримку своїх військових котрі почнуть цю операцію і все
17.05.2026 23:59 Відповісти
Ми і досі там є. Слобожанщина це Україна.
18.05.2026 00:00 Відповісти
Жоріну побалакати про щось потрібно. Є реальний фронт, є реальні загрози втрати Куп'янська, загрози на покровсько-константинівському напрямку, Запоріжжя.
Нє,будемо воювати в транстістрії. Ну розгромили 5000 росіян, далі що?
18.05.2026 00:02 Відповісти
Наловити жителів придністров'я як обмінний фонд
18.05.2026 00:05 Відповісти
А коригувальники, тобто прихожани МП, що, вже скінчилися?
18.05.2026 00:21 Відповісти
Це питання до сбу, три лаври повні москальських попів
18.05.2026 00:29 Відповісти
Трансністрія-цеСУВЕРЕННА ТЕРРИТОРІЯ Молдови. Єдиний варіант атакувати 5000 - й контингент( і тільки його), це якби ці 5000 трансністрійців, що служать у російські частині, з якогось бодуна почали атакувати УКРАЇНУ. А цього ніколи не буде, всі все розуміють.
Все інше- це дитячі фантазії " про танчики".
18.05.2026 00:12 Відповісти
Ну, це як чиряк на дупі. Не смертельно, але сидіти боляче.
18.05.2026 00:08 Відповісти
Там все одно приходиться тримати війська через потенційну загрозу.

То чому б її не ліквідувати...
18.05.2026 00:37 Відповісти
Це може знести Путіна. Але у Кремлі знову будуть лякати ядрьоной ялдой.
17.05.2026 23:54 Відповісти
Наближається серпень - для парашки роковий місяць, якщо одночасно запустити на моцкву 1000 беспілотників вночі, зранку знищити кримський міст, а вдень двинути на тираспіль - перемога наша
18.05.2026 00:49 Відповісти
Так то воно так, але Молдова не поспішає, вони ще хитро на горбі України в ЄС проскочать, ще й перші за нас.
17.05.2026 23:55 Відповісти
Вася, не лізь туди, де ти ще не встиг нагад..и.
18.05.2026 00:03 Відповісти
Невиспались?
18.05.2026 00:52 Відповісти
Чиста правда!
18.05.2026 00:40 Відповісти
нажаль це не можливо. Придністров'я формально це Молдова. Він що пропонує напасти на Молдову? А нинішня молдовська влада на деокупацію анклава не наважиться
17.05.2026 23:57 Відповісти
Молдова помовчить і почекає.
18.05.2026 00:02 Відповісти
😀Це ти особисто гарантуєш, чи разом із медведчуком?
18.05.2026 00:05 Відповісти
А при чому тут твій коханець медведчуком?
18.05.2026 00:27 Відповісти
Наталья Истомина, не міняй так швидко акаунти. Між іншим дивно, чому це адміни ігнорують.
18.05.2026 00:31 Відповісти
Питання придністров'я треба використати як шантаж - або кацапи виходять на кордон 1991, або принизливо втратять тираспіль
17.05.2026 23:58 Відповісти
Хай з'являться придністровські ополченці, котрим треба буде допомогти. В що кацапам можна, в нам ні?
18.05.2026 00:02 Відповісти
Молдова категорично проти. Вони хочуть швидше в ЄС, а військовий конфлікт позбавить шансів. Та й саме приєднання буде дуже шкідливим, навіть якщо пройде мирно. В них і так на виборах досить багато голосів різне лайно набирає, а з цими новими громадянами, лайно переможе. Ну і ракетні удари можуть бути. Там вся енергетика тримаєтся на буквально одній Кучурганській станції, яка належить русні і знаходиться в придністров'ї. А ще в самому придністров'ї значну частку населення складають етнічні українці, тільки затуркані. Не факт, що Україні стратегічно вигідно їх під румунів здавати. А для рашки зараз це просто чемодан без ручки, який генерує лише збитки.
18.05.2026 00:21 Відповісти
Нєт, нєт, нєт. Ні в коєм случає. І начє ми всє умрйом.
18.05.2026 00:27 Відповісти
Німеччину взяли в нато при наявності окупованої ндр
18.05.2026 00:31 Відповісти
Правда, на той момент саме ФРН була ядром НАТО у Європі.
А так то да - її взяли. 😁
18.05.2026 00:40 Відповісти
А шо там з Нарвою, вже атакували? А, ще перед тим ото як в Польщу шось залетіло, то багато мололи язиками, що ну вже ось почнеться. Тепер давайте про Придністров'я. Розслабтеся - все це щастя тільки Україні, якщо на п'ятий рік ще до когось не дійшло.
18.05.2026 00:30 Відповісти
Насправді вікно можливостей у шаломова є доки трамп епштейнович в білому домі
18.05.2026 00:33 Відповісти
Пускай Румыния помогает, а то как под нашу лавочку в ЕС, молдоване первые, теперь нас бортуют а молдоване с помощью братьев румын проходят (потому что у них нет действующего военного конфликта, но на секундочку есть спорные территории) опять нашими руками свои проблемы решают, ни в коем случае не встрявать в это конфликт....Сами ребята.... или пусть им братья румыны и помогают они ж в НАТО!!!! А те 23 калеки которые в полной изоляции в ПМР, ну уж точно нам никакой угрозы не несут ( хватит одного нашего батальона на границе с Молдовой, что бы в этом ПМС даже и ни пикнул ни кто), в отличии от Молдовы, у которых в армии 14,5 таких же калек, вот и пускай между собой разбираются...хватит распыляться на всякий непотріб. Запорожье, Харьков, Херсон, Сумы в огне, а мы побежим молдован спасать!!!!! Тем более когда мы им предлагали убрать этот гнойник (откуда могла быть угроза в 2022 г), они отказались, так что как говорится, чао крошки, удачного вступления в ЕС и НАТО заодно.
18.05.2026 00:39 Відповісти
Третій армійський???
Це там де рожеві свинки сховались?
18.05.2026 00:44 Відповісти
А Молдова не хоче приймати участь в деокупацї? В нас що , ресурсів людських багато чи що? Щоб так розкидатися, от хай місцеві молдовські шерифи і готуються приймати участь до деокупації своїх пнр, на Україні і так найважчий тягар ліг щоб закривати латентних європейців від орків, але рано чи пізно їм доведеться самим вже захищатися, українці не вічні.
18.05.2026 00:44 Відповісти
 
 