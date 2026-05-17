Жорін заявив про можливість військової деокупації Придністров’я
Заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ Максим Жорін заявив про можливість деокупації Придністров’я в нинішніх умовах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його телеграм-каналі.
Чому знову заговорили про Придністров’я
За словами Жоріна, Росія зараз не має достатньо сил, щоб швидко перекинути підрозділи до Придністров’я та посилити там своє угруповання. Він вважає, що через війну проти України можливості Москви суттєво зменшилися.
На його думку, це створює умови, коли Молдова могла б повернути контроль над невизнаним регіоном.
Позиція щодо можливих дій і ситуація в регіоні
Жорін зазначив, що Придністров’я багато років залишається фактично під впливом Росії, але тепер ситуація змінилася.
Він також припустив можливу підтримку таких дій з боку України.
"Питання Придністров’я Молдові потрібно було вирішити вже давно. А зараз настав момент, коли це можна зробити", — зазначив він.
- Регіон залишається невизнаним утворенням на території Молдови, де з 1992 року присутні російські військові. Через географічну ізоляцію та війну в Україні можливості РФ підтримувати там повноцінне угруповання обмежені.
- Днями російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів окупованого молдовського регіону Придністров'я.
Нє,будемо воювати в транстістрії. Ну розгромили 5000 росіян, далі що?
зараз Україна тримає на кордоні з цими засранцями війська, які можуть бути задіяні на східному фронті
Все інше- це дитячі фантазії " про танчики".
То чому б її не ліквідувати...
А так то да - її взяли. 😁
Це там де рожеві свинки сховались?