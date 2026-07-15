Включение вопроса о Приднестровье в соглашение между Украиной и РФ может помешать урегулированию войны, — МИД Молдовы
Осложнение возможного будущего мирного соглашения между Украиной и Россией вопросом Приднестровья может помешать процессу урегулирования войны.
Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой на заседании комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Что известно
В частности, отвечая на вопрос, считает ли он, что частью мирного соглашения должно быть также урегулирование ситуации в Приднестровье, Попшой отметил, что достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой "очень сложно".
"Осложнение этого будущего мирного соглашения вопросами, которые не обязательно напрямую связаны с войной, вероятно, помешало бы этим усилиям", — сказал министр.
Архитектура региональной безопасности
Отмечается, что изначально подход Кишинева заключался в том, что если мирное соглашение будет достигнуто быстро, то следует добавить и вопрос Приднестровья и добиться комплексного решения.
"Поскольку ситуация ухудшалась и становилась все более запутанной, наше нынешнее видение — и его разделяют наши партнеры — заключается в том, что как только будет достигнуто мирное соглашение и в Украине воцарится мир, следующим шагом должна стать более широкая дискуссия об архитектуре региональной безопасности, а затем — более долгосрочная дискуссия об ослаблении санкций против Кремля", — рассказал Попшой.
По его словам, это будет тот момент, когда партнеры смогут воспользоваться этой возможностью для решения других вопросов, в частности касающихся Приднестровья. В настоящее время рассматривается такой алгоритм.
Он добавил, что реинтеграция Приднестровского региона Молдовы потребует определенного времени.
Что предшествовало
В случае возможных переговоров о завершении войны в Украине Европейский Союз может также принять во внимание приднестровскую проблему, в частности мирный вывод войск РФ из региона.
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