Включение вопроса о Приднестровье в соглашение между Украиной и РФ может помешать урегулированию войны, — МИД Молдовы

Осложнение возможного будущего мирного соглашения между Украиной и Россией вопросом Приднестровья может помешать процессу урегулирования войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой на заседании комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

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Что известно

В частности, отвечая на вопрос, считает ли он, что частью мирного соглашения должно быть также урегулирование ситуации в Приднестровье, Попшой отметил, что достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой "очень сложно".

"Осложнение этого будущего мирного соглашения вопросами, которые не обязательно напрямую связаны с войной, вероятно, помешало бы этим усилиям", — сказал министр.

Архитектура региональной безопасности

Отмечается, что изначально подход Кишинева заключался в том, что если мирное соглашение будет достигнуто быстро, то следует добавить и вопрос Приднестровья и добиться комплексного решения.

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"Поскольку ситуация ухудшалась и становилась все более запутанной, наше нынешнее видение — и его разделяют наши партнеры — заключается в том, что как только будет достигнуто мирное соглашение и в Украине воцарится мир, следующим шагом должна стать более широкая дискуссия об архитектуре региональной безопасности, а затем — более долгосрочная дискуссия об ослаблении санкций против Кремля", — рассказал Попшой.

По его словам, это будет тот момент, когда партнеры смогут воспользоваться этой возможностью для решения других вопросов, в частности касающихся Приднестровья. В настоящее время рассматривается такой алгоритм.

Он добавил, что реинтеграция Приднестровского региона Молдовы потребует определенного времени.

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Что предшествовало

В случае возможных переговоров о завершении войны в Украине Европейский Союз может также принять во внимание приднестровскую проблему, в частности мирный вывод войск РФ из региона.