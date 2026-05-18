Жорин заявил о возможности военной деоккупации Приднестровья

Заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин заявил о возможности деоккупации Приднестровья в нынешних условиях.

Чому знову заговорили про Придністров'я

По словам Жорина, у России сейчас нет достаточных сил, чтобы быстро перебросить подразделения в Приднестровье и усилить там свою группировку. Он считает, что из-за войны против Украины возможности Москвы существенно уменьшились.

По его мнению, это создает условия, при которых Молдова могла бы вернуть контроль над непризнанным регионом.

Позиция относительно возможных действий и ситуация в регионе

Жорин отметил, что Приднестровье много лет остается фактически под влиянием России, но теперь ситуация изменилась.

Он также предположил возможную поддержку таких действий со стороны Украины.

"Вопрос Приднестровья Молдове нужно было решить уже давно. А сейчас настал момент, когда это можно сделать", - отметил он.

  • Регион остается непризнанным образованием на территории Молдовы, где с 1992 года присутствуют российские военные. Из-за географической изоляции и войны в Украине возможности РФ поддерживать там полноценную группировку ограничены.
  • На днях российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.

+21
А нам сейчас точно до этого? А то на Курск уже сходили..
17.05.2026 23:54 Ответить
+20
придністровський чиряк вже давно треба було видалити хірургічним шляхом

зараз Україна тримає на кордоні з цими засранцями війська, які можуть бути задіяні на східному фронті

18.05.2026 00:04 Ответить
+17
Жоріну побалакати про щось потрібно. Є реальний фронт, є реальні загрози втрати Куп'янська, загрози на покровсько-константинівському напрямку, Запоріжжя.
Нє,будемо воювати в транстістрії. Ну розгромили 5000 росіян, далі що?
18.05.2026 00:02 Ответить
17.05.2026 23:54 Ответить
Так, бо треба було одразу робити так, а не пхатися до курська. Хай Молдова попросить офіційно про підтримку своїх військових котрі почнуть цю операцію і все
17.05.2026 23:59 Ответить
Як будеш з Санду разом снідати,то задвинь їй цю ідейку...
18.05.2026 09:36 Ответить
Ми і досі там є. Слобожанщина це Україна.
18.05.2026 00:00 Ответить
18.05.2026 00:02 Ответить
Наловити жителів придністров'я як обмінний фонд
18.05.2026 00:05 Ответить
А коригувальники, тобто прихожани МП, що, вже скінчилися?
18.05.2026 00:21 Ответить
Це питання до сбу, три лаври повні москальських попів
18.05.2026 00:29 Ответить
І вивільнили свої війська від тримання в цьому регіоні
18.05.2026 07:54 Ответить
Щоб "вивільнити"війська, потрібно, що б регіон перейшов під контроль Молдови. А цього не відбудеця. Влада так і залишиця промосковьким. Чи ти,як кар ло-пу хотів у Києві вже будеш "мінятя владу" у Тирасполі? І утримувати там окупаційні війська?
Брєд дитячий.
18.05.2026 09:04 Ответить
18.05.2026 00:04 Ответить
Трансністрія-цеСУВЕРЕННА ТЕРРИТОРІЯ Молдови. Єдиний варіант атакувати 5000 - й контингент( і тільки його), це якби ці 5000 трансністрійців, що служать у російські частині, з якогось бодуна почали атакувати УКРАЇНУ. А цього ніколи не буде, всі все розуміють.
Все інше- це дитячі фантазії " про танчики".
18.05.2026 00:12 Ответить
Вони самі дременуть у придністровйя, як почують що їдуть на фронт
18.05.2026 01:16 Ответить
А ще більше тих "які можуть бути задіяні на східному фронті" сидять під спідницями потних бабіщ...
18.05.2026 09:39 Ответить
Ну, це як чиряк на дупі. Не смертельно, але сидіти боляче.
18.05.2026 00:08 Ответить
Там все одно приходиться тримати війська через потенційну загрозу.

То чому б її не ліквідувати...
18.05.2026 00:37 Ответить
Це може знести Путіна. Але у Кремлі знову будуть лякати ядрьоной ялдой.
17.05.2026 23:54 Ответить
Наближається серпень - для парашки роковий місяць, якщо одночасно запустити на моцкву 1000 беспілотників вночі, зранку знищити кримський міст, а вдень двинути на тираспіль - перемога наша
18.05.2026 00:49 Ответить
Так то воно так, але Молдова не поспішає, вони ще хитро на горбі України в ЄС проскочать, ще й перші за нас.
17.05.2026 23:55 Ответить
Вася, не лізь туди, де ти ще не встиг нагад..и.
18.05.2026 00:03 Ответить
Невиспались?
18.05.2026 00:52 Ответить
Чиста правда!
18.05.2026 00:40 Ответить
нажаль це не можливо. Придністров'я формально це Молдова. Він що пропонує напасти на Молдову? А нинішня молдовська влада на деокупацію анклава не наважиться
17.05.2026 23:57 Ответить
Молдова помовчить і почекає.
18.05.2026 00:02 Ответить
😀Це ти особисто гарантуєш, чи разом із медведчуком?
18.05.2026 00:05 Ответить
А при чому тут твій коханець медведчуком?
18.05.2026 00:27 Ответить
Наталья Истомина, не міняй так швидко акаунти. Між іншим дивно, чому це адміни ігнорують.
18.05.2026 00:31 Ответить
Питання придністров'я треба використати як шантаж - або кацапи виходять на кордон 1991, або принизливо втратять тираспіль
17.05.2026 23:58 Ответить
Кацапы никогда в жизни не обменяют помойку как Приднестровье на Крыс и все остальные территории, которые они захватили! Они хоть и тупые, но не на столько!
18.05.2026 07:11 Ответить
Хай з'являться придністровські ополченці, котрим треба буде допомогти. В що кацапам можна, в нам ні?
18.05.2026 00:02 Ответить
Молдова категорично проти. Вони хочуть швидше в ЄС, а військовий конфлікт позбавить шансів. Та й саме приєднання буде дуже шкідливим, навіть якщо пройде мирно. В них і так на виборах досить багато голосів різне лайно набирає, а з цими новими громадянами, лайно переможе. Ну і ракетні удари можуть бути. Там вся енергетика тримаєтся на буквально одній Кучурганській станції, яка належить русні і знаходиться в придністров'ї. А ще в самому придністров'ї значну частку населення складають етнічні українці, тільки затуркані. Не факт, що Україні стратегічно вигідно їх під румунів здавати. А для рашки зараз це просто чемодан без ручки, який генерує лише збитки.
18.05.2026 00:21 Ответить
Нєт, нєт, нєт. Ні в коєм случає. І начє ми всє умрйом.
18.05.2026 00:27 Ответить
Німеччину взяли в нато при наявності окупованої ндр
18.05.2026 00:31 Ответить
Правда, на той момент саме ФРН була ядром НАТО у Європі.
А так то да - її взяли. 😁
18.05.2026 00:40 Ответить
А шо там з Нарвою, вже атакували? А, ще перед тим ото як в Польщу шось залетіло, то багато мололи язиками, що ну вже ось почнеться. Тепер давайте про Придністров'я. Розслабтеся - все це щастя тільки Україні, якщо на п'ятий рік ще до когось не дійшло.
18.05.2026 00:30 Ответить
Насправді вікно можливостей у шаломова є доки трамп епштейнович в білому домі
18.05.2026 00:33 Ответить
Пускай Румыния помогает, а то как под нашу лавочку в ЕС, молдоване первые, теперь нас бортуют а молдоване с помощью братьев румын проходят (потому что у них нет действующего военного конфликта, но на секундочку есть спорные территории) опять нашими руками свои проблемы решают, ни в коем случае не встрявать в это конфликт....Сами ребята.... или пусть им братья румыны и помогают они ж в НАТО!!!! А те 23 калеки которые в полной изоляции в ПМР, ну уж точно нам никакой угрозы не несут ( хватит одного нашего батальона на границе с Молдовой, что бы в этом ПМС даже и ни пикнул ни кто), в отличии от Молдовы, у которых в армии 14,5 таких же калек, вот и пускай между собой разбираются...хватит распыляться на всякий непотріб. Запорожье, Харьков, Херсон, Сумы в огне, а мы побежим молдован спасать!!!!! Тем более когда мы им предлагали убрать этот гнойник (откуда могла быть угроза в 2022 г), они отказались, так что как говорится, чао крошки, удачного вступления в ЕС и НАТО заодно.
18.05.2026 00:39 Ответить
"а мы побежим молдован спасать"..Ти з якої сторони бігти зібрався?
18.05.2026 09:45 Ответить
Третій армійський???
Це там де рожеві свинки сховались?
18.05.2026 00:44 Ответить
Сходи мобілізуйся туди, узнаєш, дебіл...
18.05.2026 06:28 Ответить
Так, де командиром брехливий мєнт Андрюша Авакяновіч, який клявся не брати нагород з рук ЗеЧма. Ну , той , що прихильник федералізації України в рашці.
18.05.2026 09:09 Ответить
А Молдова не хоче приймати участь в деокупацї? В нас що , ресурсів людських багато чи що? Щоб так розкидатися, от хай місцеві молдовські шерифи і готуються приймати участь до деокупації своїх пнр, на Україні і так найважчий тягар ліг щоб закривати латентних європейців від орків, але рано чи пізно їм доведеться самим вже захищатися, українці не вічні.
18.05.2026 00:44 Ответить
Ти неправий. Українці - вічні, назавжди!
18.05.2026 01:16 Ответить
І не просто він вічний а живе своє найкраще життя!
18.05.2026 02:43 Ответить
Жоріну це Зє- таке дозволив ляпати язєком?
Чи це його власні таргані нашепотіли?
Але свою мету цей корисний ідіот такі досягнув. Відволік увагу від Зє-рьмака...
Ну і роздрочив кремлівських пропагандонів.
Щось якесь дежавю... Як з контрнаступом...
18.05.2026 02:20 Ответить
Жорин дает все время комментарии как политик, кто ему дал полномочия комментировать такие вопросы, есть ответственные за это люди
18.05.2026 02:56 Ответить
Може треба було це зробити замість Курського маразму?
18.05.2026 04:40 Ответить
Це все можна було зробити ще у 22 році - ЗСУ було на низькому старті. Але для цього треба мати згоду Молдови й яйця. Зараз, цей чувак просто балаболить для піару, чи ще чогось.
18.05.2026 05:38 Ответить
Вже давно пора провести спільну поліцейську операцію разом з руманами та зачистити цей гнійник гумовими кийками...але на жаль Молдова обрала шлях до дєрмократії та європейської ліберастії...от же після приєднаднання придурков'я всі радянські дебіли підуть до виборчих дільниць, і Молдова їх допустить по толерастним законам, і до місцевої вати на виборах приєднається вата придурков'я..а місцевої вати зараз 49% і стане всі 70%
18.05.2026 06:32 Ответить
Ти що?!?!?!?! Полiцiянти не навченi воювати!!!! Вони можуть пакувати тiльки беззахисних цивiльних! А якщо бачать зброю- тiкають, бубочки.....
18.05.2026 09:04 Ответить
Взагалі-то пану командиру треба виконувати СВОЇ обов'язки а не торкатися питань не його компетенції. А то розказують про 200 орків яких місяцями не можуть знищити при тому що в донесеннях мільйонами знищують.
18.05.2026 06:37 Ответить
Безумовно дронами можна булоб вбити московитів і зруйнувати бази зберігання озброєння.
Але ! Це питання все таки Молдови ніж наше, а Молдова боїться таке починати навіть попри хорошу можливість
18.05.2026 06:50 Ответить
Жорин - тупой дегенерат! Зачем нам открывать второй фронт? Что это даст? А если мы застрянем в том Принднестровье, тогда что будет? А даже если мы захватим Приднестровье - что тогда делать с ним будет? Присоединим к Украине? Европа этого никогда не позволит и Америка тоже!
18.05.2026 07:07 Ответить
Херня ні про що
18.05.2026 07:28 Ответить
Що, про шлем Гераскевіча вже не не спрацьовує? Жоріна витягнули?
18.05.2026 08:52 Ответить
Нк йому ж треба якось вiдробляти квартирку на Липках за 500 к$...... Вiн буде говорити те, що йому скажуть....
18.05.2026 09:01 Ответить
Судячи по тому, як ***** всі гнобят і нахєр посилають- то скоро той чиряк сам лопне. Азербайджан, Арменія, Казахстан... "Діяльність *********" (С). Просіратєль ємель руських увєренно тягне кацапів в сраку. От маладєц!
18.05.2026 09:02 Ответить
Тільки якщо Молдова попросить. В іншому разі це буде неспровокована агресія з боку України. Та її наслідки...
18.05.2026 09:43 Ответить
 
 