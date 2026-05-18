Жорин заявил о возможности военной деоккупации Приднестровья
Заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин заявил о возможности деоккупации Приднестровья в нынешних условиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его Telegram-канале.
Почему снова заговорили о Приднестровье
По словам Жорина, у России сейчас нет достаточных сил, чтобы быстро перебросить подразделения в Приднестровье и усилить там свою группировку. Он считает, что из-за войны против Украины возможности Москвы существенно уменьшились.
По его мнению, это создает условия, при которых Молдова могла бы вернуть контроль над непризнанным регионом.
Позиция относительно возможных действий и ситуация в регионе
Жорин отметил, что Приднестровье много лет остается фактически под влиянием России, но теперь ситуация изменилась.
Он также предположил возможную поддержку таких действий со стороны Украины.
"Вопрос Приднестровья Молдове нужно было решить уже давно. А сейчас настал момент, когда это можно сделать", - отметил он.
- Регион остается непризнанным образованием на территории Молдовы, где с 1992 года присутствуют российские военные. Из-за географической изоляции и войны в Украине возможности РФ поддерживать там полноценную группировку ограничены.
- На днях российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.
Нє,будемо воювати в транстістрії. Ну розгромили 5000 росіян, далі що?
Брєд дитячий.
зараз Україна тримає на кордоні з цими засранцями війська, які можуть бути задіяні на східному фронті
Все інше- це дитячі фантазії " про танчики".
То чому б її не ліквідувати...
А так то да - її взяли. 😁
Це там де рожеві свинки сховались?
Чи це його власні таргані нашепотіли?
Але свою мету цей корисний ідіот такі досягнув. Відволік увагу від Зє-рьмака...
Ну і роздрочив кремлівських пропагандонів.
Щось якесь дежавю... Як з контрнаступом...
Але ! Це питання все таки Молдови ніж наше, а Молдова боїться таке починати навіть попри хорошу можливість