Парламент Молдовы утвердил новое правительство: поддержка Украины - в приоритете

На фоне войны России против Украины и рисков внешнего вмешательства Молдова обновляет правительство и определяет новые приоритеты в сфере безопасности.

Вотум доверия новому Кабинету министров выразили 53 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

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Новое правительство и курс на перемены

Парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном.

Во время выступления премьер обозначил пять ключевых направлений работы. Речь идет об экономическом развитии, использовании процесса вступления в Европейский Союз для модернизации страны, повышении эффективности государственного управления, укреплении безопасности и улучшении уровня жизни граждан.

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Планы реформ и евроинтеграция

Тофан заявил о намерении сократить бюрократию для бизнеса и расширить цифровизацию государственных услуг. Также он говорил о привлечении инвестиций и развитии отраслей с высокой добавленной стоимостью.

В аграрном секторе планируется инвестировать в орошение, современные технологии и переработку продукции. Кроме того, правительство проведет аудит государственных учреждений и будет работать над эффективным управлением государственной собственностью.

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Премьер отдельно подчеркнул необходимость усиления безопасности в условиях войны России против Украины. Также он заявил о намерении завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз и подписать соглашение о присоединении до конца 2028 года.

"Я не прошу у вас карт-бланш. Я прошу поддержать программу с четкими показателями и сроками", - заявил он.

Против назначения правительства проголосовали депутаты от социалистов и коммунистов, часть других политических сил воздержалась.

Ранее президент Молдовы Мая Санду поддержала кандидатуру Василе Тофана на пост премьер-министра. Предыдущий глава правительства Александру Мунтяну подал в отставку 3 июля.

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