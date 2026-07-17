Замість великого мосту в Молдову поки будують тимчасовий: Кабмін виділив 384 мільйони. ФОТО

В Україні продовжується будівництво нового мостового переходу до майбутнього міжнародного пункту пропуску "Ямпіль – Косеуць" на кордоні з Молдовою.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Проєкт має суттєво покращити логістику – новий міст дозволить скоротити автомобільний маршрут між Вінницею та молдовським містом Сорока на 28 км.





Це прискорить перевезення вантажів і пасажирів, а також дасть поштовх для розвитку прикордонних громад обох країн. Завершити всі будівельні роботи планують уже до кінця 2026 року.

Гроші на тимчасову переправу

Для реалізації цього масштабного проєкту Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 383,8 млн грн. Ці кошти спрямують на зведення тимчасового технологічного мосту, який необхідний будівельникам для зведення основної конструкції.

Як зазначили у профільному відомстві, запуск цього пункту пропуску стане новим транзитним коридором, який розвантажить інші напрямки та покращить економічну співпрацю між Україною та Республікою Молдова.

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Нагадаємо, проєкт будівництва мосту "Ямпіль – Косеуць" через Дністер раніше зіткнувся із фінансовими труднощами.

Восени 2025 року посол України в Молдові заявляв про дефіцит коштів на його реалізацію, проте наголошував, що будівельні роботи не зупинялися.

Як повідомлялося, 12 червня 2023 року Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова).

На будівництво цього мосту з державного бюджету України планувалося спрямувати 370,22 млн грн у 2023 році, 2,37 млрд грн – у 2024 році та 2,44 млрд грн – у 2025 році.

Нагадаємо, Служба автомобільних доріг у Вінницькій області ще у травні 2021 року оголосила тендер на будівництво мосту через річку Дністер на українсько-молдовському кордоні у районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць (з розробкою проєктної документації). Переможцем тендера визнали групу компаній "Автострада", яка запропонувала виконати роботи за 3,39 млрд грн, що всього на 73,6 млн або на 2% менше за очікувану вартість (3,46 млрд грн). Договір з нею підписали 13 липня 2021 року.

Мостовий перехід через Дністер передбачає будівництво двох підходів: 1,068 км з української сторони та 5 км з молдовської. Довжина естакади планується у 668 м, довжина мосту – 641 м, кількість опор – 21, висота опор – від 8 до 40 м.

Ще у січні 2021 року президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Майя Санду підписали Меморандум про розвиток транспортно-транзитного потенціалу двох країн, який передбачає, зокрема, будівництво автомобільної магістралі між столицями обох держав.

У рамках Меморандуму сторони озвучили наміри здійснити низку конкретних кроків, зокрема міжнародно-правове оформлення будівництва мосту "Ямпіль – Косеуць", а також пошук та залучення до реалізації проекту міжнародних фінансових організацій.

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