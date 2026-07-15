Обсяг будівельних робіт в Україні зріс на 17% і перевищив показник до повномасштабної війни

У 2025 році загальний обсяг виконаних будівельних робіт в Україні перевищив 258 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Це на 17% більше порівняно з 2024 роком, а також перевищує показники 2021 року.

Як відновлюється будівельний сектор

За словами заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської, після різкого падіння галузі у перші місяці повномасштабного вторгнення сектор демонструє стабільне зростання.

"Результати дослідження показують, що після різкого спаду у 2022 році будівельна галузь не лише відновлюється, а за низкою ключових показників уже перевищила рівень до 2022 року. Будівництво залишається одним із ключових секторів української економіки. Галузь забезпечує тисячі робочих місць, стимулює розвиток суміжних виробництв, залучає інвестиції та є основою відновлення житла й інфраструктури", – наголосила Наталія Козловська.

Ключові показники галузі

Аналіз профільних відомств вказує на кілька позитивних тенденцій у секторі:

зростання нежитлового будівництва – активне відновлення промислових, логістичних та комерційних об'єктів;

– активне відновлення промислових, логістичних та комерційних об'єктів; оживлення житлового сектора – позитивна динаміка будівництва та пришвидшення темпів прийняття готового житла в експлуатацію;

– позитивна динаміка будівництва та пришвидшення темпів прийняття готового житла в експлуатацію; ринок праці – поступове збільшення кількості робочих місць та попит на будівельні спеціальності по всій країні.

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Зростання вартості будівельно-монтажних робіт

Попри активне відновлення галузі, в Україні фіксують суттєве здорожчання будівництва.

Так, ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) у травні 2026 року зросли на 21,8% порівняно з травнем минулого року. Цей стрибок вартості безпосередньо впливає на кінцеву ціну квадратного метра як у житловому, так і в інфраструктурному секторах.

Ринок житла в Україні

Як повідомлялося, через російські атаки на енергетику та безпекові ризики у першому кварталі 2026 року попит на житло в Україні суттєво впав, проте ціни на первинному та вторинному ринках нерухомості продовжують зростати.

Зокрема, в Україні подорожчала оренда квартир, а саме у Запорізькій області. Оренда однокімнатних квартир – на 60% – до рівня 8 тис. грн. Серед дво- та трикімнатного житла найбільше зростання спостерігалося у Харківській області.

Водночас на ринку купівлі однокімнатних квартир найвищий рівень конкуренції між покупцями зафіксовано в Черкаській області – у середньому одне оголошення про продаж такого житла отримує близько 13 відгуків. На ринку оренди найбільший попит зберігається у Запорізькій області.

Також в Україні попит і ціни на мікроквартири площею 20-30 кв. м порівняно з 2021 роком зросли в кілька разів як на ринку оренди, так і продажу, однак динаміка суттєво відрізняється залежно від регіону.

Раніше повідомлялося, що на вторинному ринку житла в Києві почали зростати ціни на квартири економкласу. Рієлтори пов’язують це підвищення з запуском програми "Житла для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій", яка є частиною "єВідновлення".

Податкові надходження та динаміка цін у будівництві

Як повідомлялося, підприємства будівельної галузі України у першому кварталі поточного року показали значне зростання податкових надходжень.

Нагадаємо, в Україні у березні поточного року ціни на будівельно-монтажні роботи зросли на 16,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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