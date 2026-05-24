У Києві почали зростати ціни на найдешевші квартири. В чому причина?

На вторинному ринку Києва почали дорожчати квартири економкласу. Рієлтори пов'язують таке зростання цін із запуском програми "Житла для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій", яка частиною "єВідновлення".

Як пише Liga.net, можливість для бронювання коштів під ваучери відкрилася 1 травня 2026 року.

Житловий ваучер – це електронний документ-гарантія від держави, що надає суму 2 млн грн на придбання житла.

За словами рієлторів, оскільки механізм реалізації передбачає цільове використання коштів, зайву суму зняти не вдається, тому це призвело до зростання цін у сегменті найдешевшого житла.

"Увесь економклас, що продавався раніше за $30-35 тис., підтягнувся до планки 2 млн грн, тобто $40-45 тис. У Києві і так дефіцит невеликих квартир. Тож усе, навіть те, що було маленьке, кривеньке, зараз буде продано за 2 млн грн", – зазначила директорка АН Dodomu Ірина Шапка.

За словами власника LevelGroup Максима Клименка, вплив житлових ваучерів активізував попит і призвів до зростання кількість угод.

"Це відчутно особливо в сегменті доступного житла на вторинці. Через появу великої кількості покупців із сертифікатами та ваучерами зріс попит на готові квартири з документами – насамперед на однокімнатні квартири й об'єкти в бюджеті до $50-70 тис.", – зауважив він.

При цьому, за його словами, поступово починає виникати дефіцит доступного житла, що й створює додатковий тиск на ціни.

"Власники вже додають до вартості від 3 тис.грн до 10 тис. грн", – додав Клименко.

Про програму ваучерів

Як повідомлялося, станом 3 травня за програмою "єВідновлення" було погоджено 3 296 заявок на фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, вже за першу годину після відкриття бронювання було подано понад 5 тис. звернень, а за два дні – майже 17 тис. заявок.

Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня 2025 року. На першому етапі подати заяву можна було лише через мобільний застосунок "Дія", а пізніше – через ЦНАПи або нотаріуса.

Як використати ваучер

У Мінгромад зазначили, що після підтвердження у користувача є 60 днів, щоб оформити угоду купівлі житла.

Ваучер (до 2 млн грн) можна використати на квартиру, будинок або інвестування в будівництво.

При цьому, якщо фінансування ще не підтверджено, то заявка знаходиться в черзі, яка формується автоматично й рухається в міру надходження коштів.

Ринок житла в Україні

Як повідомлялося, ринок житла в Україні від початку повномасштабного вторгнення зріс на 246,76 тис. квартир – стільки житла було здано в експлуатацію за період із другого кварталу 2022 року до четвертого кварталу 2025 року.

До того повідомлялося, в Києві минулого року в продаж запустили 20 нових житлових комплексів – це в чотири рази більше, ніж у 2024 році, коли в столиці відкрили продаж лише 5 ЖК.

Також стало відомо, що найсуттєвіше зростання середньої вартості в сегменті однокімнатних квартир на ринку вторинного житла в Україні порівняно з минулим роком було зафіксовано в Тернополі. Так, станом на 1 квітня така нерухомість здорожчала на 37% та досягла позначки $50 тис.