Житло в Україні: Як за рік змінилися ціни на квартири?. ІНФОГРАФІКА

Найсуттєвіше зростання середньої вартості в сегменті однокімнатних квартир на ринку вторинного житла в Україні порівняно з минулим роком було зафіксовано в Тернополі. Так, станом на 1 квітня така нерухомість здорожчала на 37% та досягла позначки $50 тис.

Про це свідчить щоквартальний звіт ринку нерухомості від ЛУН, передає ЕП.

Однокімнатні квартири

На другому місці за підвищенням цін опинилася Одеса. Тут однокімнатні квартири за рік зросли в ціні на 25% і тепер в середньому коштують $49,5 тис.

Також спостерігається подорожчання в Рівному: за рік однокімнатні квартири додали 20% та досягли середньої ціни $57 тис.

Трійка міст-лідерів за ціною однокмінатних квартир на вторинному ринку залишається незмінною – це Київ, Львів та Ужгород.

За підсумками першого кварталу 2026 року найдорожчі однокімнатні квартири були у Львові (в середньому $71,6 тис.), на другому місці опинилися квартри Києва ($70 тис.), а третє місце зайняло таке житло в Ужгороді ($67 тис.).

Наприкінці першого кварталу торік лідерство утримували однокімнатні квартири Львова з середньою ціною $65 тис., друге місце посів Ужгород із середньою вартістю $64 тис., а замикав трійку лідерів Київ – із середньою ціною $63 тис.

Двокімнатні квартири

У сегменті двокімнатних квартир у Тернополі середня вартість за рік збільшилась на 34%, в Чернівцях – на 20%, у Хмельницькому – на 15%, в Івано-Франківську – на 12%.

При цьому у Львові середня ціна за рік зросла на 8%, в Ужгороді – на 7%, у Києві – на 10%.

Здорожчання двокімнатних квартир на вторинному ринку було зафіксоване в Кропивницькому та Сумах – там середня вартість за рік піднялася на 20% та 23% відповідно.

Найвищими ціни на таке житло залишаються в Києві, Львові та Ужгороді.

Станом на 1 квітня 2026 року вони закріпились на рівні $110 тис., $100 тис. та $95,3 тис. відповідно.

Минулого року в цих містах двокімнатні квартири коштували $100 тис., $92,5 тис. та $90 тис.

Трикімнатні квартири

Середні ціни на таке житло також зростають майже по всій країні.

Рекордне подорожчання було зафіксовано в Сумах – середня ціна трикімнатної квартири тут зросла на 45% у порівнянні з ціною рік тому. Однак ціни все одно залишаються чи не найнижчими в країні – середня трикімнатна квартира в Сумах коштує $53 тис.

Окрім того, подорожчання було зафіксовано в Тернополі (+23% рік до року), Чернівцях (+24%), Хмельницькому (+15%) та Івано-Франківську (+13%), а також у Черкасах (+21%), Вінниці (+20%) та Кропивницькому (+18%).

Трійка міст із найдорожчими трикімнатними квартирами залишається незмінною – це Київ, Львів та Ужгород, середня вартість таких квартир у цих містах становить $160 тис., $126 тис. та $112 тис. відповідно.

При цьому середня ціна трикімнатних квартир у Чернівцях майже впритул наблизилась до ужгородських цін та досягла позначки $110 тис.

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Оренда житла в Україні

Як повідомлялося, в Ужгороді станом на березень цього року на оренду однокімнатної квартири в середньому витрачається 92% доходу. Таким чином, місто має найобтяжливішу оренду в Україні, причому з помітним відривом від інших обласних центрів.

До того повідомлялося, що попит на оренду квартир цього року зріс у більшості обласних центрів України.

Також стало відомо, що Київ у березні цього року став лідером за середніми цінами на оренду житла, поділивши першу позицію із Закарпатською областю.

До того повідомлялося, що активність орендарів у лютому зросла в усіх регіонах України. Найістотніше збільшення попиту зафіксовано в Кіровоградській області (+48%), Чернігівській (+43%) та Запорізькій (+30%) областях.

Перед тим стало відомо, що у Верховній Раді ініціюють зменшення податку на оренду квартир із 23% до 7%.

У лютому повідомлялося, що у Верховній Раді розробляють законопроєкт, спрямований на врегулювання діяльності рієлторів в Україні.

На початку жовтня минулого року прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг.