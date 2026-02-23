У Раді готують законопроєкт про оподаткування рієлторів: що планують змінити?

У Верховній Раді розробляють законопроєкт, спрямований на врегулювання діяльності рієлторів в Україні.

Основна мета документа ‒ створити правила на ринку нерухомості, залишивши на ньому лише професійних фахівців, повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

"Сьогодні ніхто не знає, скільки на ринку України працює рієлторів. Навіть асоціації, які об'єднують фахівців з нерухомості, наводять різні дані – від 45 до 80 тисяч. Ті, хто себе вважає професійним рієлтором, кажуть, що таких в усій Україні не більше, ніж 2-3 тисячі. Щоб упорядкувати роботу в цій сфері, у Верховній Раді напрацьовуються зміни до законодавства", ‒ зазначила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга народу").

За її словами, ті, хто не здатен надавати якісні послуги, не має належної кваліфікації, не сплачує податки тощо, не повинні займатися рієлторською діяльністю.

"Наразі ведуться активні дискусії, яку ж модель обрати, ми розглядаємо різні підходи. Наприклад, у Європейському Союзі рієлторська діяльність регламентується певними правилами на рівні держави, тому споживач послуг максимально захищений. У нас незахищені ні ті, хто продають квартиру чи здають її в оренду, ні споживачі рієлторських послуг", ‒ пояснила народна депутатка.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Юлія Свириденко доручила профільним міністерствам та відомствам опрацювати питання впорядкування ринку рієлторських послуг. Вона зазначила, що на сьогодні діяльність агентств нерухомості та рієлторів не має спеціального правового регулювання й здійснюється в межах загального законодавства про господарську діяльність. Рієлтори реєструються як суб’єкти господарювання на загальних підставах і сплачують податки відповідно до норм Податкового кодексу.