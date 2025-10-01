Свириденко доручила розглянути можливість встановлення вимог до рієлторів
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг.
Про це йдеться у відповіді очільниці уряду на петицію із закликом врегулювати діяльность рієлторів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зокрема, у відповіді вона зауважила, що наразі діяльність агентств нерухомості та рієлторів здійснюється без спеціального правового регулювання в межах загального законодавства про господарську діяльність. Рієлтори реєструються як суб’єкти господарювання на загальних підставах і сплачують податки відповідно до Податкового кодексу.
Свириденко зазначила, що в ЄС детальні правила ринку та компетенції рієлторів встановлюються на національному рівні, тоді як наднаціональні акти задають рамки щодо захисту прав споживачів, фінансування та функціонування ринку. На її думку, врегулювання в Україні може підвищити прозорість, конкуренцію і захист прав споживачів, а також збільшити бюджетні надходження та рівень професіоналізації.
Водночас Фонд держмайна застерігає, що спеціальне регулювання спричинить зростання бюрократії і витрат бізнесу, що може вплинути на ціну послуг.
Кабмін в свою чершу підтримує необхідність упорядкування ринку рієлторських послуг з урахуванням економічних умов і пріоритетів держави. Прем’єр доручила ФДМУ разом із Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом та Мінрегіоном опрацювати питання та поінформувати про вжиті заходи.
Автори петиції, яка набрала необхідну для розгляду кількість голосів, пропонували ініціювати розробку проєкту закону або нормативно-правових актів, які встановлять:
- обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи;
- мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів;
- обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці; заборону стягнення комісії без звернення клієнта;
- адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.
Раніше повідомлялось, що українці сплатили до місцевих бюджетів від початку року майже 8,7 млрд грн податку на нерухомість, що на 22% або 1,6 млрд грн більше, ніж за аналогічний період торік.
Загальна кількість платників податку слала 740 тис. осіб.
