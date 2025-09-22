БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Податкова відзвітувала про зростання сплати податку на нерухомість на 22%

Сплата податку на нерухомість у 2025 році зросла на 22%

Українці сплатили до місцевих бюджетів від початку року майже 8,7 млрд грн податку на нерухомість, що на 22% або 1,6 млрд грн більше, ніж за аналогічний період торік.

Загальна кількість платників податку слала 740 тис. осіб, повідомляє Державна податкова служба.

Регіональним лідерами за сумами надходжень стали: Київ (1,74 млрд грн), Київська (0,86 млрд грн), Дніпропетровська (0,84 млрд грн) та Одеська (0,83 млрд грн) області.

Читайте також: Підвищення податків: Надходження від військового збору за рік збільшилися в 4 рази

Податкова нагадує, що у 2025 році громадяни сплачують податок за звітний 2024 рік. Податок нараховується для квартир площею понад 60 кв. м, будинків понад 120 кв. м, а також для різних типів житла сумарною площею понад 180 кв. м. 

Раніше повідомлялось, що бізнес в Україні стикається зі зростаючою довгостроковою невизначеністю, попри покращення коротко- та середньострокових очікувань і помірне прискорення відновлення.

Основними перешкодами для бізнесу залишаються нестача робочої сили, ризики безпеки та зростання цін.

