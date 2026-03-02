У Раді хочуть зменшити податок на оренду квартир із 23% до 7%

У Верховній Раді ініціюють зменшення податку на оренду квартир із 23% до 7%.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає Укрінформ.

"Якщо людина здає в оренду свою власність, свою квартиру, вона зобов'язана сплатити з цих доходів 23%. 18% – це ПДФО податок на доходи з фізичних осіб і 5% – це військовий збір. У нас є статистика за 2024 рік, за 2025 рік ми поки очікуємо від Державної податкової служби, і ця статистика свідчить, що за 2024 рік лише 900 людей, фізичних осіб по всій Україні, сплатили відповідні податки від здачі своєї власності, своїх квартир в оренду", – сказала Шуляк.

Вона зазначила, що такі дані є нерелевантними, тому що сьогодні по Україні сотні тисяч людей орендують житло.

"І ми розуміємо, що 900 людей на всю Україну – це замало", – зауважила Шуляк.

На її думку, власники житла не укладають договори оренди саме через високі податки.

"На сьогодні сплачувати 23% – це непідйомна сума, яка не дозволяє виводити ринок із тіні. На сьогодні ми бачимо, якщо говорити про справедливе оподаткування, його в районі 7%", – сказала Шуляк.

За її словами, з приводу відсотка оподаткування ще точаться дискусії: у Міністерстві розвитку громад і територій створена відповідна робоча група, де також обговорюються пропозиції зменшити оподаткування оренди житла до 9 чи 10%.

"Ми говоримо про те, що перший крок, якщо ми хочемо обов'язково реєструвати договори оренди, і взагалі розуміти, скільки таких операцій здійснюється на ринку нерухомості, то потрібно починати безпосередньо з питання зниження податків. Я думаю, що люди, які є власниками квартир, мене точно підтримують", – наголосила Шуляк.

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Ринок житла в Україні

У лютому повідомлялося, що у Верховній Раді розробляють законопроєкт, спрямований на врегулювання діяльності рієлторів в Україні.

На початку жовтня минулого року прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг.

До того стало відомо, що за підсумками січня-вересня 2025 року власники нерухомості сплатили 9,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

На початку грудня Міністерство юстиції спростувало недостовірну інформацію про запровадження нових правил при купівлі нерухомості з 1 січня 2026 року.

Зокрема, нотаріуси зобов'язані перевіряти джерела походження коштів при здійсненні операцій з нерухомістю на суму, що дорівнює чи перевищує 400 тис. грн. Для цього вони можуть просити покупця надати документи, що підтверджують його доходи (зокрема, декларацію про майновий стан і доходи, спадщину; подарунки; кошти, отримані в позику (кредит), дохід від відчуження майна тощо).