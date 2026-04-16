На оренду квартири в Ужгороді витрачається 92% доходу. Які ще міста найдорожчі?. ІНФОГРАФІКА

В Ужгороді станом на березень цього року на оренду однокімнатної квартири в середньому витрачається 92% доходу. Таким чином, місто має найобтяжливішу оренду в Україні, причому з помітним відривом від інших обласних центрів.

Про це свідчить спільне дослідження маркетплейсу нерухомості Dim.Ria та сайту з пошуку роботи robota.ua, передає Liga.net.

Для порівняння, у наступних за списком українських містах цей показник значно нижчий:

в Івано-Франківську – 74%,

у Черкасах та Києві – по 72%.

Незважаючи на те, що середня вартість оренди в Ужгороді нижча, ніж у Києві (20,5 тис. грн та 23 тис. грн відповідно), нижчий рівень зарплат робить житло в Ужгороді менш доступним.

Де оренда найдоступніша

Водночас найдоступнішим містом у рейтингу визнали Харків, де на оренду витрачається лише 19% середнього доходу.

Загалом п'ятірка найдоступніших міст складається з обласних центрів прифронтових регіонів:

Чернігів – 22%,

Запоріжжя – 27%,

Миколаїв – 27%,

Суми – 36%.

При цьому рейтинг не включає Херсон, який перебуває практично на лінії фронту, та окуповані обласні центри. Також у ньому не розглядаються прифронтові міста.





Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Ринок житла в Україні

Раніше повідомлялося, що попит на оренду квартир цього року зріс у більшості обласних центрів України.

Також стало відомо, що Київ у березні цього року став лідером за середніми цінами на оренду житла, поділивши першу позицію із Закарпатською областю.

До того повідомлялося, що активність орендарів у лютому зросла в усіх регіонах України. Найістотніше збільшення попиту зафіксовано в Кіровоградській області (+48%), Чернігівській (+43%) та Запорізькій (+30%) областях.

Перед тим стало відомо, що у Верховній Раді ініціюють зменшення податку на оренду квартир із 23% до 7%.

У лютому повідомлялося, що у Верховній Раді розробляють законопроєкт, спрямований на врегулювання діяльності рієлторів в Україні.

На початку жовтня минулого року прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг.