В Україні зріс попит на оренду квартир. Де шукають найчастіше?

Попит на оренду квартир цього року зріс у більшості обласних центрів України.

Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість, передає ЕП.

Оренда однокімнатних квартир

Найвищою активність пошукачів однокімнатних квартир у березні цього року була в Запоріжжі: майже 40 відгуків на 1 оголошення, що майже в чотири рази більше, ніж у березні торік.

Зростання попиту спостерігали також в Харкові: 30 відгуків на 1 оголошення (зростання в три рази).

Високий попит зафіксували й у Сумах: 25 відгуків на 1 оголошення. Проте порівняно з минулим роком він нижчий на 56%.

Аналогічним є рівень активності в Житомирі: 25 відгуків на 1 оголошення, однак тут спостерігається зростання на 48% порівняно з березнем минулого року.

У великих обласних центрах попит на оренду однокімнатних квартир фіксували в межах 11-15 відгуків, при цьому попит відрівзнявся – якщо в деяких містах він був більшим, ніж минулого року (Львів: +40%, Дніпро: +3%), то в інших – зменшився (Одеса: -28%, Київ: -15%).

Двокімнатні квартири

За рівнем попиту в цьому сегменті лідером також стало Запоріжжя: у березні цього року фіксували 38 відгуків на 1 оголошення.

На другому місці – Харків, із показником у 37 відгуків на 1 оголошення.

Зазначається, що в обох містах показники майже в чотири рази вищі порівняно з березнем минулого року.

При цьому в Сумах фіксували 27 відгуків на 1 оголошення, що на 51% нижче порівняно з березнем торік.

У Кропивницькому попит був на рівні 23 відгуків на 1 оголошення.

У Херсоні та Луцьку показники були в межах 20-21 відгук на 1 оголошення, і загалом у цих містах активність шукачів зросла.

У Львові було 12 відгуків на 1 оголошення (+46%).

Також зріс попит у Дніпрі: на 12%, до 9 відгуків на 1 оголошення.

У Києві та Одесі попит знизився до 10 відгуків на 1 оголошення (на -6% та -29% відповідно).

Трикімнатні квартири

У сегменті оренди такої нерухомості попит невисокий, однак у окремих містах він все ж помітно більший, ніж у інших.

У Запоріжжі активність шукачів зросла в майже чотири рази: до 29 відгуків у березні 2026 року.

У Сумах показник натомість став нижчим на 37% – він упав до 28 відгуків на 1 оголошення цього року.

У великих містах попит варіюється в межах від 5 до 7 відгуків на 1 оголошення.

В Одесі та Києві це менше, ніж у березні 2025 року, натомість у Львові та Дніпрі попит підвищився.

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Ринок житла

Раніше повідомлялося, що Київ у березні цього року став лідером за середніми цінами на оренду житла, поділивши першу позицію із Закарпатською областю.

До того повідомлялося, що активність орендарів у лютому зросла в усіх регіонах України. Найістотніше збільшення попиту зафіксовано в Кіровоградській області (+48%), Чернігівській (+43%) та Запорізькій (+30%) областях.

Перед тим стало відомо, що у Верховній Раді ініціюють зменшення податку на оренду квартир із 23% до 7%.

У лютому повідомлялося, що у Верховній Раді розробляють законопроєкт, спрямований на врегулювання діяльності рієлторів в Україні.

На початку жовтня минулого року прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг.