Российский дрон снова залетел в Молдову во время атаки РФ на Одесщину

Вечером 10 августа со стороны Одесской области в Молдову залетел беспилотник, который вскоре вернулся в воздушное пространство Украины.

Об этом пишет издание Newsmaker, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Министерство обороны Молдовы заявило, что характеристики объекта схожи с российским дроном "Герань-3".

По данным Службы воздушных операций Национальной армии, 10 августа в 23:41 радары зафиксировали объект, который двигался со стороны населенного пункта Степановка Одесской области Украины и несанкционированно пролетел над воздушным пространством Молдовы через село Приозерное Слободзейского района.

В 23:42 БПЛА покинул воздушное пространство Молдовы и двигался к северу от села Степановка, Украина.

Примерно в это же время одесские Telegram-каналы сообщали, что российский беспилотник летит вдоль границы с Молдовой.

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Что предшествовало?

Днем 9 августа в Молдове в районе Штефан-Воде раздался взрыв, предположительно, упал беспилотник.

Молдова обвинила Россию во взрыве дрона вблизи Крокмаза.

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