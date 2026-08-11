Российский дрон снова залетел в Молдову во время атаки РФ на Одесщину
Вечером 10 августа со стороны Одесской области в Молдову залетел беспилотник, который вскоре вернулся в воздушное пространство Украины.
Об этом пишет издание Newsmaker, сообщает Цензор.НЕТ.
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Министерство обороны Молдовы заявило, что характеристики объекта схожи с российским дроном "Герань-3".
По данным Службы воздушных операций Национальной армии, 10 августа в 23:41 радары зафиксировали объект, который двигался со стороны населенного пункта Степановка Одесской области Украины и несанкционированно пролетел над воздушным пространством Молдовы через село Приозерное Слободзейского района.
В 23:42 БПЛА покинул воздушное пространство Молдовы и двигался к северу от села Степановка, Украина.
Примерно в это же время одесские Telegram-каналы сообщали, что российский беспилотник летит вдоль границы с Молдовой.
Что предшествовало?
- Днем 9 августа в Молдове в районе Штефан-Воде раздался взрыв, предположительно, упал беспилотник.
- Молдова обвинила Россию во взрыве дрона вблизи Крокмаза.
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