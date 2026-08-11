РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13509 посетителей онлайн
Новости Залет дронов РФ в Молдову
330 1

Российский дрон снова залетел в Молдову во время атаки РФ на Одесщину

Российский "шахид" снова залетел в Молдову: что известно?

Вечером 10 августа со стороны Одесской области в Молдову залетел беспилотник, который вскоре вернулся в воздушное пространство Украины.

Об этом пишет издание Newsmaker, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Министерство обороны Молдовы заявило, что характеристики объекта схожи с российским дроном "Герань-3". 

По данным Службы воздушных операций Национальной армии, 10 августа в 23:41 радары зафиксировали объект, который двигался со стороны населенного пункта Степановка Одесской области Украины и несанкционированно пролетел над воздушным пространством Молдовы через село Приозерное Слободзейского района.

В 23:42 БПЛА покинул воздушное пространство Молдовы и двигался к северу от села Степановка, Украина.

Примерно в это же время одесские Telegram-каналы сообщали, что российский беспилотник летит вдоль границы с Молдовой.

Читайте: Молдова отзывает посла из Москвы для консультаций из-за взрыва российского дрона на своей территории

Что предшествовало?

  • Днем 9 августа в Молдове в районе Штефан-Воде раздался взрыв, предположительно, упал беспилотник.
  • Молдова обвинила Россию во взрыве дрона вблизи Крокмаза.

Читайте: Парламент Молдовы утвердил новое правительство: поддержка Украины в приоритете

Автор: 

Молдова (2085) Одесская область (4651) дроны (7896)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 