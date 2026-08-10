Молдова отзывает посла из Москвы для консультаций из-за взрыва российского дрона на своей территории
Молдова отзывает посла Республики Молдова в Москве для консультаций в связи с инцидентом со взрывом дрона на территории страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Молдовы.
Взрыв дрона-ракеты в Крокмазе
Как отмечается, Министерство иностранных дел решительно осуждает инцидент, произошедший в населенном пункте Крокмаз района Штефан-Воде, где упал и взорвался летательный аппарат типа "дрон-ракета".
"Этот инцидент является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан", - говорится в сообщении.
Республика Молдова также осуждает агрессивную войну Российской Федерации против Украины и её последствия для безопасности собственной страны и всего региона.
В связи с этим Министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдова в Москве для консультаций.
Что предшествовало?
Днем 9 августа в Молдове в районе Штефан-Воде прогремел взрыв, предположительно, упал беспилотник.
Молдова обвинила Россию во взрыве дрона вблизи Крокмаза.
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