Молдова отзывает посла из Москвы для консультаций из-за взрыва российского дрона на своей территории

Молдова отзывает посла Республики Молдова в Москве для консультаций в связи с инцидентом со взрывом дрона на территории страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Молдовы.

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Взрыв дрона-ракеты в Крокмазе

Как отмечается, Министерство иностранных дел решительно осуждает инцидент, произошедший в населенном пункте Крокмаз района Штефан-Воде, где упал и взорвался летательный аппарат типа "дрон-ракета".

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"Этот инцидент является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан", - говорится в сообщении.

Республика Молдова также осуждает агрессивную войну Российской Федерации против Украины и её последствия для безопасности собственной страны и всего региона.

В связи с этим Министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдова в Москве для консультаций.

Что предшествовало?

Днем 9 августа в Молдове в районе Штефан-Воде прогремел взрыв, предположительно, упал беспилотник.

Молдова обвинила Россию во взрыве дрона вблизи Крокмаза.

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