Молдова відкликає посла з Москви для консультацій через вибух російського дрона на своїй території

Молдова відкликає посла Республіки Молдова в Москві для консультацій через інцидент із вибухом дрона на території країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС Молдови.

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Вибух дрона-ракети в Крокмазі

Як зазначається, Міністерство закордонних справ рішуче засуджує інцидент, що стався в населеному пункті Крокмаз району Штефан-Воде, де впав та вибухнув літальний апарат типу "дрон-ракета".

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"Цей інцидент є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова і поставив під загрозу безпеку наших громадян", - йдеться у повідомленні.

Республіка Молдова також засуджує агресивну війну Російської Федерації проти України та її наслідки для безпеки власної країни й усього регіону.

У цьому контексті Міністерство закордонних справ відкликає посла Республіки Молдова в Москві для консультацій.

Що передувало?

Вдень, 9 серпня, у Молдові в районі Штефан-Воде пролунав вибух, імовірно, впав безпілотник.

Молдова звинуватила Росію у вибуху дрона поблизу Крокмаза.

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