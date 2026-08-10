Молдова відкликає посла з Москви для консультацій через вибух російського дрона на своїй території
Молдова відкликає посла Республіки Молдова в Москві для консультацій через інцидент із вибухом дрона на території країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС Молдови.
Вибух дрона-ракети в Крокмазі
Як зазначається, Міністерство закордонних справ рішуче засуджує інцидент, що стався в населеному пункті Крокмаз району Штефан-Воде, де впав та вибухнув літальний апарат типу "дрон-ракета".
"Цей інцидент є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова і поставив під загрозу безпеку наших громадян", - йдеться у повідомленні.
Республіка Молдова також засуджує агресивну війну Російської Федерації проти України та її наслідки для безпеки власної країни й усього регіону.
У цьому контексті Міністерство закордонних справ відкликає посла Республіки Молдова в Москві для консультацій.
Що передувало?
Вдень, 9 серпня, у Молдові в районі Штефан-Воде пролунав вибух, імовірно, впав безпілотник.
Молдова звинуватила Росію у вибуху дрона поблизу Крокмаза.
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