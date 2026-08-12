Дрон, взорвавшийся в Молдове, по предварительным данным, является российским, - Минобороны страны
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый сообщил, что беспилотник, который упал и взорвался недалеко от поселка Крокмаз 9 августа, по предварительной информации, является российским.
Об этом сообщает Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.
Угроза безопасности Молдовы
По словам министра, специалистам предстоит точно установить модель взорвавшегося БПЛА, и тогда можно будет обнародовать всю информацию об инциденте в Крокмазе. В то же время ответственность за случившееся он возложил на Россию.
"Россия продолжает угрожать безопасности Молдовы. Последние два инцидента с нарушением воздушного пространства нашей страны - угроза безопасности граждан. Что касается инцидента в Крокмазе - наши специалисты изучают взорвавшийся объект, и, по предварительной информации, это российский дрон. Это более совершенная модель по сравнению с теми, что попадали на нашу территорию ранее", - сказал Носатый.
Кроме того, министр отметил, что радары, которыми пользуются военные Молдовы для защиты населения от дронов, пока не охватывают все воздушное пространство страны.
"Российская агрессия против Украины продолжает угрожать и нашей безопасности, поэтому мы должны продолжать инвестировать в оборонные возможности армии", - добавил он и сообщил, что армия Молдовы закупает средства ПВО для того, чтобы не только отслеживать, но и сбивать дроны, залетающие в страну.
Что предшествовало
- Днем 9 августа в Молдове в районе Штефан-Воде прогремел взрыв, предположительно, упал беспилотник.
- Молдова обвинила Россию во взрыве дрона вблизи Крокмаза.
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