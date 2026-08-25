Частые инциденты с дронами в Молдове, вероятно, связаны с приближением выборов в РФ, - спикер парламента Гросу

В Молдове не исключают вероятность того, что частые инциденты с дронами, нарушающими воздушное пространство страны, связаны с приближением выборов в Госдуму РФ.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Игорь Грозу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Realitatea.

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Путин теряет доверие россиян

Как отмечается, в 2026 году в Молдове было зафиксировано наибольшее количество случаев нарушения воздушного пространства.

По словам спикера, Москва пытается запугать не только Украину, но и другие государства региона, и вероятной причиной этого являются выборы в РФ.

"Не исключаю, что это также связано с избирательным календарем в России. Партия Путина в России не имеет высоких показателей даже в их сфальсифицированных опросах. Только в сфальсифицированных она выглядит идеально. Даже Путин уже не пользуется большим доверием населения", - отметил Гросу.

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Поддержка Украины

По словам Гросу, Кремль пытается компенсировать проблемы с имиджем и падение доверия населения путем продолжения войны и запугивания Украины и государств региона.

"Они гонят людей на фронт, словно на бойню, пытаются запугать Украину, и в данном случае, очевидно, мы также являемся мишенями", - заявил он.

Гросу подчеркнул, что Молдова попала под прицел, в частности, из-за своей твердой позиции в отношении войны в Украине и поддержки, которую она оказывает Киеву.

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