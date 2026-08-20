На территории Румынии упал беспилотник, Молдова заявила о шестиминутном нарушении границы
В ночь на 20 августа беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии и Молдовы. В Румынии для наблюдения за воздушными целями были подняты в воздух два испанских истребителя F-18 и военный вертолет, а дрон, находившийся в воздушном пространстве Молдовы, впоследствии покинул территорию страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Румыния
Каксообщилив Министерстве национальной обороны Румынии, в 02:23 военная радиолокационная система обнаружила группу воздушных целей вблизи границы с Украиной, к северу от уезда Тулча.
Для наблюдения за ситуацией страна подняла в воздух два испанских самолета F-18. Кроме того, вертолет IAR-330 SOCAT румынских ВВС вылетел для проведения воздушной разведки.
После столкновения летательного аппарата с землей произошел пожар, который потух самостоятельно; о жертвах или материальном ущербе пока не сообщалось.
Молдова
По данным издания Newsmaker, в ночь на 20 августа воздушное пространство Молдовы примерно на шесть минут нарушил беспилотник военного типа, который, по предварительным данным, мог быть "Шахедом". Министерство обороны сообщило, что полет был обнаружен и отслежен в 3:16 утра.
Как отмечается, беспилотник находился в воздушном пространстве Молдовы в течение шести минут, после чего покинул его.
Он пересек государственную границу с Украиной вблизи села Болбока (Котловина) в Ренийской городской громаде, что в Измаильском районе Одесской области, и вошел на территорию Молдовы в направлении села Этулия в Гагаузии.
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