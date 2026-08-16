Цахкна о дроне в Румынии: Угроза для НАТО будет существовать, пока РФ будет продолжать свою войну
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал сбивание в Румынии очередного дрона, нарушившего воздушное пространство страны.
Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Угроза для НАТО
В частности, Цахкна отметил, что НАТО продемонстрировало свою готовность и способность защищать каждый дюйм территории стран-членов Альянса, успешно сбив беспилотник над Румынией.
"В то же время угроза для НАТО будет сохраняться до тех пор, пока Россия будет продолжать свою войну против Украины", — подчеркнул он.
Поддержка Украины
Кроме того, глава МИД Эстонии призвал усилить поддержку Украины.
"Именно поэтому мы должны оказывать Украине мощную военную, экономическую и политическую поддержку, одновременно усиливая давление на Россию, чтобы она прекратила свою захватническую войну и чтобы обеспечить справедливый и прочный мир", — подчеркнул министр.
Что предшествовало
- В ночь на 16 августа испанский истребитель F-18 сбил неизвестный беспилотник, пересекший румынское воздушное пространство со стороны Молдовы.
- Ранее сообщалось, что в Румынии 13 августа дважды объявляли воздушную тревогу из-за российских ударов по Одесской области. Вблизи границы с Украиной радары зафиксировали воздушную цель, после чего в небо поднялись два истребителя F-16.
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