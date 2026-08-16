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Новости Сбивание дронов в Румынии
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Цахкна о дроне в Румынии: Угроза для НАТО будет существовать, пока РФ будет продолжать свою войну

Цахкна о дроне в Румынии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал сбивание в Румынии очередного дрона, нарушившего воздушное пространство страны.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Угроза для НАТО

В частности, Цахкна отметил, что НАТО продемонстрировало свою готовность и способность защищать каждый дюйм территории стран-членов Альянса, успешно сбив беспилотник над Румынией.

"В то же время угроза для НАТО будет сохраняться до тех пор, пока Россия будет продолжать свою войну против Украины", — подчеркнул он.

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Поддержка Украины

Кроме того, глава МИД Эстонии призвал усилить поддержку Украины.

"Именно поэтому мы должны оказывать Украине мощную военную, экономическую и политическую поддержку, одновременно усиливая давление на Россию, чтобы она прекратила свою захватническую войну и чтобы обеспечить справедливый и прочный мир", — подчеркнул министр.

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Что предшествовало

  • В ночь на 16 августа испанский истребитель F-18 сбил неизвестный беспилотник, пересекший румынское воздушное пространство со стороны Молдовы.
  • Ранее сообщалось, что в Румынии 13 августа дважды объявляли воздушную тревогу из-за российских ударов по Одесской области. Вблизи границы с Украиной радары зафиксировали воздушную цель, после чего в небо поднялись два истребителя F-16.

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