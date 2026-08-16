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Новини Збиття дронів у Румунії
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Цахкна про дрон у Румунії: Загроза для НАТО існуватиме, доки РФ продовжуватиме свою війну

Цахкна про дрон у Румунії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прокоментував збиття у Румунії чергового дрона, який порушив повітряний простір країни.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Загроза для НАТО

Так, Цахкна зазначив, що НАТО продемонстрував свою готовність і здатність захищати кожен дюйм території країн-членів Альянсу, успішно збивши безпілотник над Румунією.

"Водночас загроза для НАТО зберігатиметься доти, доки Росія продовжуватиме свою війну проти України", - наголосив він.

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Підтримка України

Крім того, глава МЗС Естонії закликав посилити підтримку України.

"Саме тому ми маємо надавати Україні потужну військову, економічну та політичну підтримку, одночасно посилюючи тиск на Росію, щоб вона припинила свою загарбницьку війну та щоб забезпечити справедливий і тривалий мир", – наголосив міністр.

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Що передувало

  • У ніч на 16 серпня і спанський винищувач F-18 збив невідомий безпілотник, що перетнув румунський повітряний простір із боку Молдови.
  • Раніше повідомлялося, що в Румунії 13 серпня двічі оголошували повітряну тривогу через російські удари по Одеській області. Поблизу кордону з Україною радари зафіксували повітряну ціль, після чого в небо підняли два винищувачі F-16.

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