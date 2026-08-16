Збитий над Румунією дрон, найімовірніше, має російське походження, - НАТО
У Штабі Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі припускають російське походження БпЛА, який цієї неділі збили в Румунії.
Про це заявив представник штабу Мартін О'Доннелл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Реакція НАТО
Представник НАТО зазначив, що після інциденту зі знищенням безпілотника іспанським винищувачем над територією Румунії Альянс підтримує високий рівень боєготовності для захисту від будь-яких можливих загроз.
"Додаткові подробиці щодо інциденту, що стався в неділю, ще розслідуються, але, судячи з усього, дрон є російським", - заявив О'Доннелл.
У оборонному відомстві Румунії не стали називати належність дрона, зазначивши лише, що радіолокаційні системи зафіксували його заліт із боку Молдови за 24 км на північ від Галаца.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що іспанський F-18 збив дрон, який залетів у повітряний простір Румунії.
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