Уламки дрона виявили на пляжі в Румунії: відпочивальників евакуювали. ФОТО
У п'ятницю вдень на пляжі курорту Сатурн у Румунії виявили фрагменти дрона, відпочивальників евакуювали.
Про це повідомляє Antena3, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, уламки дрона на курорті Сатурн помітили рятувальники, які негайно зателефонували до служби екстреної допомоги. На місце події прибули поліцейські, жандарми та співробітники Інспекції з надзвичайних ситуацій (ISU) Констанцького повіту.
Проводиться операція з вилучення уламків апарата з Чорного моря та території пляжу.
Також повідомляється, що з території пляжу евакуювали відпочивальників до завершення перевірок.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що У Румунії 13 серпня двічі оголошували повітряну тривогу через російські удари по Одеській області. Поблизу кордону з Україною радари зафіксували повітряну ціль, після чого в небо підняли два винищувачі F-16.
- У Румунії поблизу села Костінешть виявлено уламки безпілотника невстановленого типу.
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