Уламки дрона виявили на пляжі в Румунії: відпочивальників евакуювали. ФОТО

У п'ятницю вдень на пляжі курорту Сатурн у Румунії виявили фрагменти дрона, відпочивальників евакуювали.

Про це повідомляє Antena3, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, уламки дрона на курорті Сатурн помітили рятувальники, які негайно зателефонували до служби екстреної допомоги. На місце події прибули поліцейські, жандарми та співробітники Інспекції з надзвичайних ситуацій (ISU) Констанцького повіту.

Проводиться операція з вилучення уламків апарата з Чорного моря та території пляжу.

Також повідомляється, що з території пляжу евакуювали відпочивальників до завершення перевірок.

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Що передувало