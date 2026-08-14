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Новини Фото Збиття дронів у Румунії
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Уламки дрона виявили на пляжі в Румунії: відпочивальників евакуювали. ФОТО

У п'ятницю вдень на пляжі курорту Сатурн у Румунії виявили фрагменти дрона, відпочивальників евакуювали.

Про це повідомляє Antena3, передає Цензор.НЕТ.

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На пляжі в Румунії знайшли уламки дрона
Фото: Фотоколаж Antena 3

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Що відомо

Як зазначається, уламки дрона на курорті Сатурн помітили рятувальники, які негайно зателефонували до служби екстреної допомоги. На місце події прибули поліцейські, жандарми та співробітники Інспекції з надзвичайних ситуацій (ISU) Констанцького повіту.

Проводиться операція з вилучення уламків апарата з Чорного моря та території пляжу.

Також повідомляється, що з території пляжу евакуювали відпочивальників до завершення перевірок.

На пляжі в Румунії знайшли уламки дрона
Фото: Фотоколаж Antena 3

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що У Румунії 13 серпня двічі оголошували повітряну тривогу через російські удари по Одеській області. Поблизу кордону з Україною радари зафіксували повітряну ціль, після чого в небо підняли два винищувачі F-16.
  • У Румунії поблизу села Костінешть виявлено уламки безпілотника невстановленого типу.

Автор: 

Румунія (1187) дрони (8647)
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