Уламки дрона виявили біля узбережжя Румунії
У Румунії поблизу села Костінешть виявлено уламки безпілотника невстановленого типу.
Про це повідомляє Romania Journal, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, фрагмент дрона було помічено у воді поблизу Костінешті, недалеко від берега.
Підозрілий об'єкт першим побачив близько 8:30 турист на пляжі. За словами очевидців, він мав розмір близько одного метра, над водою було видно кілька антен.
На місце викликали правоохоронців. З території біля пірсу було проведено евакуацію, туристів відвели подалі від місця, оскільки об'єкт продовжував дрейфував у воді.
Як очікувалося, слідчі мали встановити, уламки якого безпілотника виявлено - повітряного чи морського.
Очевидці розповіли, що об'єкт зник з поля зору через кілька хвилин, можливо він затонув.
Що передувало
раніше повідомлялося, що У Румунії 13 серпня двічі оголошували повітряну тривогу через російські удари по Одеській області. Поблизу кордону з Україною радари зафіксували повітряну ціль, після чого в небо підняли два винищувачі F-16.
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