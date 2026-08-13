Уламки дрона виявили біля узбережжя Румунії

У Румунії поблизу села Костінешть виявлено уламки безпілотника невстановленого типу.

Про це повідомляє Romania Journal, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, фрагмент дрона було помічено у воді поблизу Костінешті, недалеко від берега.

Підозрілий об'єкт першим побачив близько 8:30 турист на пляжі. За словами очевидців, він мав розмір близько одного метра, над водою було видно кілька антен.

На місце викликали правоохоронців. З території біля пірсу було проведено евакуацію, туристів відвели подалі від місця, оскільки об'єкт продовжував дрейфував у воді.

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Як очікувалося, слідчі мали встановити, уламки якого безпілотника виявлено - повітряного чи морського.

Очевидці розповіли, що об'єкт зник з поля зору через кілька хвилин, можливо він затонув.

Що передувало

раніше повідомлялося, що У Румунії 13 серпня двічі оголошували повітряну тривогу через російські удари по Одеській області. Поблизу кордону з Україною радари зафіксували повітряну ціль, після чого в небо підняли два винищувачі F-16.

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