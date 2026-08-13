Обломки дрона обнаружили у побережья Румынии
В Румынии недалеко от села Костинешть обнаружены обломки беспилотника неустановленного типа.
Об этом сообщает Romania Journal, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, фрагмент дрона был замечен в воде возле Костинешти, недалеко от берега.
Подозрительный объект первым заметил около 8:30 турист на пляже. По словам очевидцев, его размер составлял около одного метра, над водой было видно несколько антенн.
На место вызвали правоохранителей. С территории возле пирса была проведена эвакуация, туристов отвели подальше от места, поскольку объект продолжал дрейфовать в воде.
Как и ожидалось, следователи должны были установить, обломки какого беспилотника обнаружены - воздушного или морского.
Очевидцы рассказали, что объект исчез из поля зрения через несколько минут, возможно, он затонул.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в Румынии 13 августа дважды объявляли воздушную тревогу из-за российских ударов по Одесской области. Вблизи границы с Украиной радары зафиксировали воздушную цель, после чего в небо поднялись два истребителя F-16.
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