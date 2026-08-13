В Румынии во второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за российской атаки на Одесскую область, подняты F-16

В Румынии утром 13 августа во второй раз за сутки объявили воздушную тревогу из-за российских ударов по Одесской области. Вблизи границы с Украиной радары зафиксировали воздушную цель, после чего в небо поднялись два истребителя F-16.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24, тревога была объявлена для жителей северной части румынского уезда Тулча.

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У границы с Украиной зафиксировали воздушную цель

По данным Министерства обороны Румынии, 13 августа в 09:02 система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушную цель вблизи речной границы с Украиной.

В 09:20 для мониторинга ситуации в воздух поднялись два истребителя F-16 румынских ВВС с 86-й авиабазы Борча.

Национальный военный командный центр проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о сложившейся ситуации. В 09:13 жителям уезда Тулча было отправлено предупреждение через систему RO-Alert.

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Жителей призвали укрыться

Румынские власти предупредили население о риске падения объектов с воздуха в течение примерно 90 минут.

Жителей северной части уезда Тулча призвали сохранять спокойствие и перейти в подвалы или укрытия гражданской обороны. Тем, у кого нет возможности воспользоваться укрытием, рекомендовали оставаться внутри зданий подальше от окон и наружных стен.

Это уже второе предупреждение RO-Alert в Румынии в течение 13 августа. Первое было разослано около 01:30 на фоне российской атаки по Одесской области.

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