НАТО осудило нарушение Россией воздушного пространства Польши и Румынии и заявило об усилении ПВО
Североатлантический совет осудил недавние нарушения Россией воздушного пространства Польши и Румынии. Союзники заявили о солидарности со странами, затронутыми этими инцидентами, и подчеркнули, что будут продолжать укреплять противовоздушную и противоракетную оборону НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАТО, соответствующие вопросы обсуждались в ходе заседания Североатлантического совета в среду, 12 августа.
В НАТО возложили ответственность на Россию
Союзники обсудили последние нарушения воздушного пространства Польши и Румынии, а также инциденты с беспилотниками. В НАТО заявили, что ответственность за эти нарушения несет Россия.
Участники заседания подчеркнули, что такие действия свидетельствуют о все большем пренебрежении со стороны России рисками, которые они создают для стран Альянса.
"Члены НАТО четко заявили, что они едины и решительны в защите территории Альянса", - говорится в заявлении.
В Альянсе также положительно оценили оперативные действия НАТО и национальных властей в ответ на последние инциденты.
НАТО будет усиливать противовоздушную оборону
В Североатлантическом совете заявили, что Альянс продолжит укреплять систему противовоздушной и противоракетной обороны для защиты своей территории.
В то же время союзники подтвердили поддержку Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности.
"Эти и другие безответственные действия России не заставят их отступить от своей неизменной приверженности Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности", - подчеркнули в НАТО.
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