НАТО осудило нарушение Россией воздушного пространства Польши и Румынии и заявило об усилении ПВО

Североатлантический совет осудил недавние нарушения Россией воздушного пространства Польши и Румынии. Союзники заявили о солидарности со странами, затронутыми этими инцидентами, и подчеркнули, что будут продолжать укреплять противовоздушную и противоракетную оборону НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАТО, соответствующие вопросы обсуждались в ходе заседания Североатлантического совета в среду, 12 августа.

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В НАТО возложили ответственность на Россию

Союзники обсудили последние нарушения воздушного пространства Польши и Румынии, а также инциденты с беспилотниками. В НАТО заявили, что ответственность за эти нарушения несет Россия.

Участники заседания подчеркнули, что такие действия свидетельствуют о все большем пренебрежении со стороны России рисками, которые они создают для стран Альянса.

"Члены НАТО четко заявили, что они едины и решительны в защите территории Альянса", - говорится в заявлении.

В Альянсе также положительно оценили оперативные действия НАТО и национальных властей в ответ на последние инциденты.

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НАТО будет усиливать противовоздушную оборону

В Североатлантическом совете заявили, что Альянс продолжит укреплять систему противовоздушной и противоракетной обороны для защиты своей территории.

В то же время союзники подтвердили поддержку Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности.

"Эти и другие безответственные действия России не заставят их отступить от своей неизменной приверженности Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности", - подчеркнули в НАТО.

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