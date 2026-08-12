НАТО засудило порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії і заявило про посилення ППО

Північноатлантична рада засудила нещодавні порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії. Союзники заявили про солідарність із країнами, яких торкнулися інциденти, та наголосили, що продовжать зміцнювати протиповітряну і протиракетну оборону НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НАТО, відповідні питання обговорили під час засідання Північноатлантичної ради у середу, 12 серпня.

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У НАТО поклали відповідальність на Росію

Союзники обговорили останні порушення повітряного простору Польщі та Румунії, а також інциденти з безпілотниками. У НАТО заявили, що відповідальність за ці порушення несе Росія.

Учасники засідання наголосили, що такі дії демонструють дедалі більше нехтування Росією ризиками, які вони створюють для країн Альянсу.

"Члени НАТО чітко заявили, що вони єдині й рішучі у захисті території Альянсу", – йдеться у заяві.

В Альянсі також позитивно оцінили оперативні дії НАТО та національних органів влади у відповідь на останні інциденти.

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НАТО посилюватиме протиповітряну оборону

У Північноатлантичній раді заявили, що Альянс продовжить зміцнювати систему протиповітряної та протиракетної оборони для захисту своєї території.

Водночас союзники підтвердили підтримку України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності.

"Ці та інші безвідповідальні дії Росії не змусять їх відступити від своєї незмінної прихильності до України, безпека якої сприяє нашій безпеці", – наголосили в НАТО.

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