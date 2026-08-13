У Румунії вдруге за день оголосили повітряну тривогу через російську атаку на Одещину, піднято F-16
У Румунії вранці 13 серпня вдруге за добу оголосили повітряну тривогу через російські удари по Одеській області. Поблизу кордону з Україною радари зафіксували повітряну ціль, після чого в небо підняли два винищувачі F-16.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, тривогу оголосили для жителів північної частини румунського повіту Тулча.
Біля кордону з Україною зафіксували повітряну ціль
За даними Міністерства оборони Румунії, 13 серпня о 09:02 система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною.
О 09:20 для моніторингу ситуації в повітря підняли два винищувачі F-16 румунських ВПС із 86-ї авіабази Борча.
Національний військовий командний центр поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про ситуацію. О 09:13 жителям повіту Тулча надіслали попередження через систему RO-Alert.
Жителів закликали перейти в укриття
Румунська влада попередила населення про ризик падіння об'єктів із повітря протягом приблизно 90 хвилин.
Жителів північної частини повіту Тулча закликали зберігати спокій та перейти до підвалів або укриттів цивільної оборони. Тим, хто не має можливості скористатися укриттям, рекомендували залишатися всередині будівель подалі від вікон і зовнішніх стін.
Це вже друге попередження RO-Alert у Румунії протягом 13 серпня. Перше було надіслано близько 01:30 на тлі російської атаки по Одещині.
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